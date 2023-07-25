Серце справді може розірватися. І не від якихось хвороб, а від сильного емоційного стресу. Так вважає відома кардіологиня клініки Майо в Рочестері докторка медичних наук Ніті Аггарвал.

Емоційний стрес можуть викликати горе, гнів, втрата або смерть близької людини, а також домашнє насильство, інформація про невиліковне захворювання…

Стрес може бути настільки серйозним, що фізично відчуваєш, ніби серце розривається.

– І в певному сенсі це дійсно так. Емоційний стрес підвищує рівень гормонів стресу, таких як кортизол, і це може викликати серцеву недостатність, – каже лікарка.

За її словами, чому і як виникає серцева недостатність у цьому випадку достеменно невідомо. Уражається тільки частина серця, тимчасово порушується його звичайна насосна функція.

Подібний стан називається синдромом розбитого серця, також відомого як кардіоміопатія, спричинена стресом.

Цей стан частіше виникає у жінок після менопаузи. Проте, буває також у молодих жінок і в чоловіків.

Люди з тривогою або депресією також схильні до більш високого ризику синдрому розбитого серця.

– Синдром розбитого серця імітує серцевий напад, і, як і під час серцевого нападу, біль у грудях є найпоширенішим симптомом, – пояснює кардіологиня.

Інші симптоми включають в себе:

задишку;

втрату свідомості або непритомність;

прискорене або нерегулярне серцебиття.

Між синдромом розбитого серця і серцевим нападом є відмінності. Але їх може побачити тільки лікар.

– Зазвичай у людей із синдромом розбитого серця немає ішемічної хвороби серця або закупорки серцевих артерій, – каже Аггарвал.

Кардіолог одразу визначить причину і призначить відповідне лікування.

При лікуванні синдром розбитого серця, як правило, минає протягом кількох днів або тижнів.

Можуть знадобитися спеціальні серцеві ліки, які швидко відновлюють серцевий м’яз. Здебільшого обходиться без незворотних ушкоджень.

Однак синдром розбитого серця може повторитися після іншої стресової події. Тому для запобігання повторному нападу важливо мати при собі серцеві препарати, прописані лікарем.

А також навчитися справлятися з емоційним стресом.

Джерело: Mayo clinic

Фото: згенеровано ШІ