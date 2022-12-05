Вчені Університету Едіт Коуен (ECU) в Австралії під час дослідження показали, що хоча картопля не має переваг перед деякими іншими овочами, проблеми зі здоров’ям, пов’язані з цим продуктом, насправді обумовлені, тим, як картоплю готувати і з чим її їсти.

– У зв’язку зі зростанням популярності низьковуглеводних або безвуглеводних дієт, скромна картопля наразі час регулярно ігнорується на користь інших овочів, – відзначають вчені.

За їхніми словами, дослідницька література раніше вказувала на те, що картопля може мати згубний вплив на здоров’я, наприклад, підвищуючи ймовірність розвитку діабету ІІ типу.

Зараз дивляться

– У нашому дослідженні ми змогли провести відмінність між різними способами приготування картоплі, – розповів автор наукової роботи, фахівець в області харчування і здоров’я Нікола Бондонно.

За його словами, разом з колегами вони відокремили варену картоплю від картопляного пюре, картоплі фрі або чіпсів. З’ясувалося, що саме варена картопля не була пов’язана з більш високим ризиком розвитку діабету, оскільки для її приготування не потрібні масло, жирні вершки або інші нездорові добавки.

Зазначається, що результати дослідження показують: овочі можуть відігравати ключову роль у зниженні діабету ІІ типу, оскільки люди, які їли багато листової зелені та овочів сімейства хрестоцвітних, таких як шпинат, салат, брокколі та цвітна капуста, мали значно нижчий ризик розвитку цього захворювання.

– Що стосується картоплі, ми не можемо сказати, що вона корисна при діабеті ІІ типу, але вона не принесе шкоди, якщо буде приготована здоровим способом, – зазначає вчений.

І рекомендує замінити білий рис і макарони картоплею, яка може покращити якість дієти за допомогою клітковини та інших поживних речовин, які вона містить.