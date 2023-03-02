Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, чому звичні методи заспокоїтися не завжди працюють і що справді може допомогти.

– Якщо ви відчуваєте, що вас періодично накриває, спробуйте підійти до проблеми системно. Заспокійливі препарати – не завжди ефективний і безпечний спосіб впоратися з емоціями, – стверджують експерти.

За їхніми словами, до фахівця варто звернутися, якщо ви періодично спостерігаєте у себе такі симптоми:

прискорене серцебиття і запаморочення;

постійні проблеми зі сном і концентрацією;

постійне відчуття занепокоєння.

Це лише короткий перелік найпоширеніших проявів генералізованого тривожного розладу. Деякі ознаки тривоги можуть бути не такими очевидними.

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Наприклад:

біль у животі, голові, м’язах;

постійна втома;

важко керувати емоціями.

Як пояснює невролог Олександра Щебет, така звичка може надалі лише ускладнити ситуацію. За її словами, приймати заспокійливі, якщо, наприклад, ви не можете заснути, не найкраща ідея. Тому що необхідно з’ясувати причини безсоння і лікувати його прояви.

– Якщо тривога – вже одвічний супутник ваших буднів, і ви емоційно реагуєте на найменшу проблему, то цілком можливо, що у вас генералізований тривожний розлад, – каже лікар.

За її словами, ситуативне приймання таблеток, які ви самі собі прописали, лише відкладає адекватне лікування і стабілізацію стану.

Невролог зазначає, що багато так званих заспокійливих – це безрецептурні препарати з недоведеною ефективністю, зокрема фітотерапія, гомеопатія тощо. Часто такі препарати діють як плацебо і точно не впораються з реальними тривожними або панічними розладами.

Що не так з валер’янкою і корвалолом

Невролог розповідає, що корвалол дістався нам у спадок від радянської медицини, хоча винайшли цей препарат у Німеччині, в 40-х роках минулого століття під назвою Валокордин.

Однак Німеччина, як і інші країни Європи, не використовує цей препарат вже дуже давно. Основна його небезпека полягає в тому, що в його склад входить фенобарбітал і етилбромізовалеріанова кислота.

Фенобарбітал – наркотична речовина, яка при тривалому і неправильному використанні може викликати залежність і має токсичну дію на серцеву і нервову системи.

– Корвалол не тільки шкодить серцево-судинній системі, а й підвищує ризик пропустити реальні симптоми інфаркту в очікуванні ефекту плацебо, – застерігає Олександра Щебет.

Що стосується валер’янки, то, за словами медика, кілька років тому опублікували ґрунтовний метааналіз впливу рослинних заспокійливих на настрій, сон тощо.

– На жаль, практично всі вони виявилися не більш ефективними, ніж плацебо. А в деяких випадках навіть менш ефективними. Часто фітопрепарати мали побічні ефекти, зокрема діарею, – розповідає невролог.

А як щодо рецептурних препаратів

Рецептурні препарати мають різний спектр дії і побічні ефекти. Схему лікування важливо підбирати залежно від конкретного випадку. Якщо займатися самолікуванням, ви також ризикуєте отримати залежність, від якої буде не так просто позбутися.

– Приймання деяких заспокійливих протягом тривалого часу може впливати на когнітивні функції людини. Це викликає додаткові причини для стресу. Людина збільшує дозу. Виникає якесь замкнуте коло, – застерігає лікар.

Якщо вас просто сильно засмутили новини, цілком можливо, що вам допоможуть інші, немедикаментозні методи боротьби зі стресом. Наприклад, фізична активність, медитація або розмова з близькою людиною.

Джерело: Бережи себе