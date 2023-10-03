Вагітність – особливий період у житті жінки, тому правильне харчування дуже важливе для здоров’я матері і дитини. Про продукти, які не варто їсти вагітним, розповідає Фактам ICTV акушерка-гінеколог Ольга Роговець.

Майбутній мамі слід звернути особливу увагу на харчування, воно має бути збалансованим та насиченим корисними речовинами.

Їх дефіцит може призвести до різних проблем матері і плода. Щоденний раціон у першому триместрі вагітності має містити приблизно 110 г білка, 75 г жирів і 350 г вуглеводів, а загальна кількість калорій повинна становити приблизно 2500-2700 ккал.

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– Але харчування не повинно бути одноманітним. Рекомендації щодо харчування під час вагітності залежать також від індивідуальних особливостей. Тому варто проконсультуватися із лікарем-гінекологом, – радить фахівчиня.

За її словами, вагітним жінкам слід бути особливо уважними до свого раціону, оскільки деякі продукти можуть зашкодити здоров’ю.

Що не варто їсти жінкам під час вагітності: список продуктів

Сир з пліснявою: брі, камамбер, рокфор містять бактерію Listeria, яка може викликати симптоми, подібні до грипу та негативно впливати не лише на матір, а й на дитину.

Сира риба, м’ясо та яйця. Всі ці продукти та страви (наприклад, тартар) містять небезпечні бактерії та паразитів, які можуть викликати харчове отруєння. Тому краще готувати їх належним чином.

Крім того, через чималу кількість ртуті деякі види риби (риба-меч, тунець, макрель королівська, окунь тощо) шкідливі для розвитку нервової системи плода. Варто також відмовитися від суші і сашимі.

– Така їжа взагалі погано впливає на роботу кишківника під час вагітності. Тож бажано її уникати, як, до речі, і морепродуктів – устриць, крабів, молюсків, мідій та гребінців, які можуть викликати білкову інтоксикацію або алергію, – каже Ольга Роговець.

Міцна кава, чай. Велика кількість кофеїну шкодить всім, особливо вагітним. Кофеїн може переходити через плаценту, впливати на розвиток плоду і навіть викликати передчасні пологи.

Безпечна доза для вагітних жінок – 200 мг на день, це приблизно дві порції кави (наприклад, американо з молоком). Якщо вживаєте ще й шоколад або ліки, які містять кофеїн, не перевищуйте рекомендовану кількість.

Енергетичні напої. Так, вони дарують бадьорість та допомагають швидко відновити сили. Але вагітним краще забути про них, хоча б на дев’ять місяців.

Адже комбінація цукру (або його замінника), таурину та кофеїну, що входять до складу майже кожного енергетика, може спровокувати неприємні наслідки.

Алкоголь. Безпечної дози не існує взагалі, а під час вагітності — тим паче. Вагітним жінкам слід повністю уникати алкоголю, оскільки він отруює організм матері та викликає вроджені патології плода.

Фастфуд та готова їжа. Крекери, чипси, готові соуси, майонез, супи у пакетиках, лапша і пюре швидкого приготування, снеки через чималий вміст жирів та консервантів можуть призвести до набору ваги та інших проблем.

Наприклад, трансжири підвищують рівень холестерину, а у разі надмірного споживання провокують ендометріоз та безпліддя.

– Тож читайте уважно склад інгредієнтів. Якщо вказано трансжири, частково гідрогенізовані жири, сіль та цукор, відкладайте, це все шкідливо, – радить експертка.

Важливо також максимально обмежити непастеризований сік та молоко, консерви, копченості, солодощі (тістечка, солодке печиво, цукерки) та продукти, що містять тартразин (різнокольорові газовані та солодкі напої, креми, жувальні гумки та карамель).

За словами лікарки, свіжі фрукти та овочі не становлять небезпеки для здоров’я вагітної жінки та дитини, однак, якщо їх добре не мити, на поверхні можуть залишитися мікроорганізми, які викликають харчове отруєння. Тому слід вживати відповідних гігієнічних заходів.