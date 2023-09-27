Хворі, які тривалий час прикуті до ліжка чи крісла, ризикують отримати пролежні. Що це таке, чому вони виникають і як вилікувати пролежні в домашніх умовах – Фактам ICTV розповіла сімейна лікарка Ірина Микита.

Що таке пролежні

– Пролежні – це ділянки пошкодженої шкіри та підлеглих тканин, спричинені постійним тиском або тертям об тверду поверхню, – каже лікарка.

Симптоми – ознаки початкової стадії

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Знебарвлені ділянки шкіри, які не змінюють колір за натискання – плями зазвичай червоніють.

Тверді або м’які ділянки шкіри, теплі на дотик.

Біль або свербіж на ураженій ділянці шкіри.

За її словами, виразки розвиваються поступово, але іноді можуть з’являтися протягом кількох годин. Далі вони перетворюються на пухирі або відкриті рани.

– Якщо пролежень поширюється глибше, то ми бачимо відкриту рану – ніби міхурець після опіку, який луснув. Третя стадія – це глибока рана, зазвичай із виділеннями. Можемо побачити навіть змертвілу тканину чорного кольору. За четверої стадії – найскладнішої – видно кістки, сухожилля, – наголошує лікарка.

Невиліковані пролежні можуть призвести до різноманітних вторинних захворювань, зокрема:

сепсису (потрапляння бактерій у кров);

інфекції кісток і суглобів;

абсцесу (скупчення гною);

плоскоклітинного раку.

Фактори ризику

Параліч ( знерухомлення). Наприклад, через інсульт, інфаркт або важку травму голови, перебування в комі.

( знерухомлення). Наприклад, через інсульт, інфаркт або важку травму голови, перебування в комі. Цукровий діабет. Порушення чутливості або здатності реагувати на біль чи дискомфорт.

Порушення чутливості або здатності реагувати на біль чи дискомфорт. Нетримання сечі та калу. Шкіра стає більш вразливою до подразнень через постійну мацерацію шкіри внаслідок вологості та бактерій, що містить кал.

Шкіра стає більш вразливою до подразнень через постійну мацерацію шкіри внаслідок вологості та бактерій, що містить кал. Недоїдання. Це може призвести до стоншення шкіри та поганого кровопостачання, схуднення зменшує підшкірні жирові клітковини, а це щебільше спричиняє тиск кісток на шкіру.

Це може призвести до стоншення шкіри та поганого кровопостачання, схуднення зменшує підшкірні жирові клітковини, а це щебільше спричиняє тиск кісток на шкіру. Куріння і вживання алкоголю. У людей зі шкідливими звичками пролежні загоюються набагато повільніше, ніж у тих, хто не палить.

У людей зі шкідливими звичками пролежні загоюються набагато повільніше, ніж у тих, хто не палить. Ожиріння та кахексія (синдром виснаженості). Надмірна вага, малорухливий спосіб життя, сидіння тривалий час в одному положенні порушуєють кровообіг на окремих ділянках тіла.

– Надмірна вага робить пацієнта малорухомим, таким людям важко змінювати положення свого тіла. А перебування постійно в одному положенні порушує кровопостачання та іннервацію, що є чинником для утворення пролежнів, – каже лікарка.

Щодо кахексії. Внаслідок дуже низької маси кістка впирається в шкіру та тисне на неї, що призводить до пошкоджень. Особливо вразливі ділянки лопаток, клубових кісток, ліктів і п’ят.

До інших факторів ризику належать:

надмірне потовиділення;

неправильна зміна положення хворого в ліжку або перебування постійно в одному положенні;

неналежний догляд;

постільна білизна зі складками, крихти, сміття;

виступаючі тверді частини ліжка;

неправильно підібрана натільна білизна.

– Якщо пацієнт користується інвалідним візком, у нього, найімовірніше, з’являться пролежні на тих частинах тіла, які контактують з твердою поверхнею візка. Це може бути куприк або сідниці, лопатки, – пояснює фахівчиня.

У прикутих до ліжка пролежні здебільшого множинні. Наприклад, якщо хворий зазвичай лежить на спині, найчастіше пролежні утворюються на потилиці, плечах, лопатках, ліктях, сідницях, п’ятках.

Ті, хто зазвичай лежить на животі, ризикує пошкодити грудну клітку, лобок, коліна, пальці на ногах. А якщо на боці, виразки шкіри можуть виникати на голові ( вухах), плечах, ліктях, стегнах та гомілці.

Лікування пролежнів

– Передусім треба проконсультуватися з лікарем щодо профілактики та лікування пролежнів та чітко дотримуватися наданих рекомендацій, – радить Ірина Микита.

Є різноманітні методи лікування пролежнів, їхнє лікування залежить від ступеню пролежнів.

I – зміна кольору шкіри, зазвичай червона, синя.

II – пошкодження верхніх шарів шкіри.

III – некроз (омертвіння) або пошкодження ділянки шкіри, обмежене шарами шкіри.

IV – некроз (смерть) або пошкодження ділянки шкіри та підлеглих структур, таких, як сухожилля, суглоби або кістки.

Профілактика пролежнів

Щоденний догляд за шкірою для запобігання пролежнів

Перевіряйте шкіру щодня на предмет почервоніння або ознак зміни кольору.

Підтримуйте належний рівень зволоженості шкіри, оскільки ймовірність ушкодження більш висока, якщо шкіра занадто суха або навпаки, занадто волога.

Використовуйте зволожувачі для збереження еластичності шкіри та запобігання сухості.

Ніколи не масажуйте кісткові ділянки, тому що там шкіра дуже ніжна.

Низька або надмірна вага можуть викликати пролежні, тому стежте, щоб індекс маси тіла був нормальний.

Дієта

Щоб уникнути пролежнів, переконайтеся, що ви п’єте необхідну кількість рідини та харчуєтеся здоровою та поживною їжею. Дієта має бути збалансованою (білки, жири та вуглеводи) та містити рідину/воду.

– Пацієнтам, які не мають змоги збалансовано і раціонально харчуватися, ми можемо призначити вітамінні комплекси й добавки. Але пам’ятаємо, що все корисне найкраще засвоюється із їжі, а не з добавок, – нагадує сімейна лікарка.

Головні поради щодо догляду

Придбайте спеціальні матраци та ліжка, що знижують тиск на тіло хворого.

Якщо хворий користується інвалідним візком, змінюйте його положення приблизно кожні 15 хвилин. Якщо людина більшість часу перебуває у ліжку, змінюйте його положення принаймні раз на дві години, навіть вночі.

Подушки можна використовувати як м’які буфери між вашою шкірою та ліжком чи кріслом. Підйом узголів’я ліжка повинен бути на рівні/або нижче 30 градусів. Або, залежно від стану здоров’я, ліжко має бути підняте принаймні до найнижчого рівня, щоб запобігти сильному тиску. Лежачи на боці, слід використовувати положення під кутом 30 градусів.

Дотримуйтеся здорового режиму харчування та правил гігієни.

Підберіть зручний одяг і білизну з натуральних тканин.

Після консультації з лікарем використовуйте відповідну косметику для шкіри (мазі, креми, розчини для очищення шкіри тощо).

– Великою помилкою під час лікування пролежнів є метод засушування рани. Це дуже погіршує ситуацію. Тому що такі рани лікуються лише вологим методом. Переважно це гідрогелеві пов’язки, підібрані відповідно до типу пролежня. Плюс, за потреби, антибіотики, – зауважує Ірина Микита.

Щоб запобігти ускладненням і не звертатися до хірургів для видалення змертвілої тканини категорично заборонено:

Обробляти рани спиртом, зеленкою, йодом, камфорним спиртом.

Прикладати сечу, мазь Вишневського, саморобні мазі.

Накладати пов’язки з вати, марлі та бинта.