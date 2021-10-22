Що таке вдовиний горб та як його позбутися

Вдовиний горб (клімактеричний, шийний, бухгалтерський горб, “холка”) – локальне відкладення жирової тканини у зоні сьомого хребця. Воно завдає людині немало мороки через непривабливий зовнішній вигляд.

Попри те, що він має назву вдовиний горб, від цієї проблеми можуть потерпати абсолютно усі – жінки, чоловіки та навіть діти. Головною причиною таких змін в організмі є гіподинамія, тобто малорухливий спосіб життя, пояснив Фактам ICTV мануальний терапевт Юрій Степаненко.

– Зона сьомого хребця, шийно-грудного переходу, малорухлива. У повсякденному житті середньостатистичної людини мало завдань, під час виконання яких працювали б м’язи цього відділу. Через це відбувається лімфатичний застій, порушується ліпідний обмін, і жирова тканина накопичується, – пояснює Юрій Степаненко.

Раніше такий дефект був характерний для жінок зрілого віку, через що він і отримав назву, проте зараз у зоні ризику представники усіх професій, де передбачено мало рухів: офісні працівники, водії, касири, а також діти, які багато часу проводять зі смартфонами та біля ноутбуків.

Причини виникнення вдовиного горба

Попри те, що провокує виникнення цих накопичень малорухливий спосіб життя, існують й інші супутні фактори.

Через що може виникнути бухгалтерський горб:

Зайва вага та ожиріння

– Зайві жирові відкладення накопичуються у людей, які мають проблеми з надмірною вагою. У худих ризик виникнення “холки” менший, – пояснює мануальний терапевт.

Зміни гормонального фону

За словами Юрія Степаненка, у жінок в період менопаузи може відбуватися гормональний збій. Через активніше виділення тестостерону вони можуть гладшати за чоловічим типом.

– Виникнення жирових накопичень у цій зоні – чоловічий тип гладшання, бо у жінок жир частіше відкладається на стегнах та внизу живота. Проте під впливом гормональних змін тканина може перерозподілятися організмом до цієї зони, – додає фахівець.

Порушення постави

Спровокувати виникнення вдовиного горба може грудний кіфоз.

– Збільшений грудний вигин може провокувати певні застійні явища. До речі, у цьому випадку може бути поєднання жирової та сполучної тканини, – коментує Юрій Степаненко.

Порушення функції щитоподібної залози

Такі зміни також можуть провокувати виникнення горба.

Як позбутися вдовиного горба

Наразі спеціалісти пропонують різні способи, які допоможуть прибрати ці накопичення, серед них – масажі, операції з ліпосакції.

За словами Юрія Степаненка, лікування треба призначати залежно від того, що спровокувало такі зміни в організмі людини. І саме від цього буде залежати і його тривалість.

– Якщо людина хоче вирішити цю проблему, то треба працювати з причиною, а не лише з її наслідками – самим дефектом зовнішності. Тобто якщо це наслідок гормонального збою, то треба розбиратися саме з ним, – пояснює мануальний терапевт.

Загалом до вирішення цієї проблеми можуть залучатися:

ортопед, мануальний терапевт (якщо причиною є порушення постави);

дієтолог (коли йдеться про порушення харчової поведінки, яка спровокувала накопичення зайвої ваги та жиру у цій зоні);

ендокринолог (збій гормонального фону);

психолог (психічні порушення, через які людина переїдає та веде малорухливий спосіб життя).

Звичайно, можна відкачати жир з цієї зони чи походити на масажі, але тут є ризики.

– Такі проблеми не вирішуються за один день, зробили операцію чи пройшли курс масажів – і все. Причину горба ми не приберемо, лише візуальний ефект. Горб може знову нарости і стати навіть більшим. Я б не радив гнатися за швидким ефектом. У цій ситуації треба виправити порушення, які відбулися в організмі, – вважає фахівець.

Водночас масажі також будуть корисними. Вони можуть поліпшити кровотік, лімфотік, тонус м’язів, але зазвичай не прибирають корінь проблеми.

Лікування може тривати від кількох місяців до років, усе залежить від причини.

Профілактика виникнення вдовиного горба

Хоча є групи ризику (жінки у період менопаузи, люди з ожирінням), горб може нарости майже у кожного. Через це треба дотримуватися низки рекомендацій, щоб уникнути цього.

Що треба робити: