15 лютого відзначають Міжнародний день боротьби з раком у дітей. Онкологи наголошують, що вчасно почате лікування, зокрема, лейкемії, збереже дитині життя.

Завдяки прогресу в медичних технологіях і протоколах лікування прогноз дитячої лейкемії значно покращився за останні роки.

Багато дітей досягають стійкої ремісії та продовжують вести здорове, продуктивне життя за допомогою відповідного лікування та підтримувальної терапії.

Зараз дивляться

Що таке лейкемія

Лейкемія порушує здатність організму виробляти здорові клітини крові, знижуючи функцію імунної системи та підвищуючи сприйнятливість до інфекцій. Захворіти може дитина будь-якого віку.

Онколог Сатья Пракаш Ядав хоче, щоби батьки звертали увагу на незвичний стан дітей і вчасно зверталися до лікарів. Раннє виявлення лейкемії має вирішальне значення, оскільки воно дозволяє швидко розпочати лікування, запобігаючи прогресуванню захворювання.

У дітей, які мають генетичну спадковість щодо цього захворювання, перенесли пренатальний вплив радіації чи хімічних токсинів, мають розлади імунної системи, ризик виникнення лейкемії підвищується.

Симптоми лейкемії

Доктор Ядав попереджає, що симптоми можуть відрізнятися, залежно від типу та стадії захворювання. Але батьки все ж мусять звернути увагу на вісім хворобливих станів, які можуть вказувати зовсім не на лейкемію, але які потребують втручання лікарів.

Втома і слабкість. Діти з лейкемією можуть відчувати постійну втому та слабкість навіть після достатнього відпочинку.

Часті інфекції. Лейкемія, знижуючи імунітет, робить дітей більш сприйнятливими до інфекцій, зокрема до грипу та респіраторних інфекцій, які можуть повторюватися й повторюватися.

Підвищена температура. Постійна або рецидивуюча лихоманка без будь-якої видимої причини може бути ознакою лейкемії, оскільки аномальний ріст білих кров’яних тілець призводить до стрибків температури.

Синці на тілі. У дітей з лейкемією часто виникають маленькі синці на тілі, а після незначних порізів або травм через низький рівень тромбоцитів, довго не вдається спинити кровотечу.

Біль у кістках і суглобах. Якщо діти скаржаться на біль у кістках, особливо довгих кістках рук і ніг, особливо вночі, варто насторожитися.

Збільшення лімфовузлів. Лікар радить періодично перевіряти лімфатичні вузли на шиї дитини, під пахвами або в паху. Збільшені лімфовузли у цих ділянках можуть вказувати на якесь захворювання, в тому числі, на лейкемію.

Біль у животі. Лейкемія може викликати біль чи відчуття розпирання у животі через збільшення печінки або селезінки.

Зниження апетиту. У дітей з лейкемією може спостерігатися значне зниження апетиту, що з часом призводить до зменшення ваги.

Лікування та прогноз лейкемії у дітей

Лікування дитячої лейкемії залежить від типу раку, віку дитини, загального стану її здоров’я. А також від поширеності хвороби.

Лікар обирає найбільш дієві методи лікування – хіміотерапію, променеву терапію, трансплантацію стовбурових клітин, таргетну терапію та імунотерапію.

Сатья Пракаш Ядав вкотре нагадує – батьки відіграють вирішальну роль у виявленні лейкемії у дітей, а отже – і в своєчасному початку лікування.

Джерело: Health Shots