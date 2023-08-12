Деяких трав’яних чаїв варто уникати влітку, особливо перед виходом на сонце, бо на шкірі вже за день можуть з’явитися пігментні плями.

Це якщо в чаї були фотосенсибілізуючі трави. А якщо фототоксичні, то набряки, еритеми, сверблячі папули й навіть опікові рубці, які можуть зникнути аж за два роки.

Польська лікарка Агнешка Нікель написала ціле дослідження стосовно фотосенсибілізуючих і фототоксичних трав і рослин, які ми часто використовуємо в чаях.

Зокрема до фотосенсибілізуючих вона зарахувала звіробій, ромашку, бергамот, любисток, лайм і всі цитрусові.

Фотосенсибілізація – це алергічна реакція шкіри на сонячні промені. Деякі трави роблять її сильнішою.

Небажані зміни шкіри проявляються вже через день після перебування на сонці. Ромашка, арніка та інші рослини з родини складноцвітих можуть сприяти появі подразнень і пігментних плям після прийняття сонячних ванн.

Фототоксичними Нікель називає ті ж звіробій і бергамот, цитрусові, а ще – кедр і сандалове дерево.

Стосовно звіробою Агнешка Нікель застерігає особливо, бо ця трава містить гіперицин, який поглинає сонячне проміння і робить шкіру більш чутливою до його впливу.

Стосовно сандалу й кедру, тут може йтися не про чаї, а про дезодоранти чи парфуми з цими ароматами.

Приміром, після використання спрею з натуральними ефірними оліями цих рослин чи цитрусових ваш похід на пляж може завершитися важкими опіками, навіть якщо ви сядете десь у затінку.

Фототоксичні трави спричиняють гостру шкірну реакцію одразу або максимум за кілька годин після вживання настою чи нанесення спрею на шкіру та контакту з сонцем.

Це згубне поєднання може викликати навіть руйнування клітинних структур – зовні це здаватиметься важким опіком.

Тож будьте уважні не тільки до того, що ви п’єте і їсте влітку, а й до того, якою косметикою користуєтеся.

Джерело: Przyslijprzepis