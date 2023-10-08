Експерти популярного британського онлайн видання розповіли про симптоми, діагностику та лікування сонної хвороби, а також про те, хто найбільше схильний до підхоплення цієї небезпечної інфекції, від якої щороку помирає до 500 тис. осіб.

– У руйнівної хвороби є всього лише кілька ледь помітних симптомів, на які слід звернути увагу, перш ніж інфекція потрапить у центральну нервову систему, – попереджають фахівці.

Як заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ), у зоні ризику – люди, які багато подорожують. Оскільки джерелом зарази є муха цеце, що мешкає в Африці на південь від Сахари.

Зараз дивляться

У міру прогресування, інфекція, проти якої немає вакцини, викликає менінгоенцефаліт. Діагностувати її можна за чотирма основними симптомами: втома, висока температура, головні та м’язові болі.

Однак люди можуть бути інфіковані місяцями або навіть роками, не виявляючи жодних серйозних ознак захворювання.

Коли симптоми справді з’являються, це часто означає, що центральна нервова система вже уражена, тобто паразит подолав гематоенцефалічний бар’єр пацієнта.

До цього моменту також можуть почати проявлятися розумові порушення, судоми та труднощі з ходьбою.

За відсутності лікування рівень смертності від африканської сонної хвороби наближається до 100%.

Для виявлення захворювання використовується аналіз крові, хоча також необхідні аналіз рідини опухлих лімфатичних вузлів (задня частина шиї) та інші тести.

Нині не існує ліків, здатних запобігти цьому захворюванню, і найкращий метод профілактики – уникати зараження мухами цеце.

Джерело: Express