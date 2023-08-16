Бруксизмом лікарі називають стан, коли людина дуже міцно зчеплює зуби. Робить вона це неусвідомлено, здебільшого уві сні.

Психологи вважають це своєрідним розладом сну, який може додати роботи й стоматологам, оскільки, за сильних проявів, призводить до проблем із щелепою та зубами.

Помірні прояви бруксизму не потребують лікування, ви їх навряд чи й помічаєте.

Через що може виникати бруксизм?

Причини цього стану можуть бути різні. Якщо ви стискаєте зуби вдень, можливо, це через тривогу, стрес, емоційну напругу.

Бруксизм під час сну виникає через збудження.

Ризики появи бруксизму також підвищують антидепресанти, а ще – тютюн, алкоголь, наркотики.

Цей стан можуть викликати хвороба Паркінсона, деменція, епілепсія тощо.

Бруксизм часто проявляється в дитячому віці та має спадковий характер.

Як розпізнати в себе бруксизм?

зуби начебто без причини, псуються, розхитуються, ламаються;

зубна емаль тоншає;

м’язи щелепи напружені та постійно втомлені;

відчуваєте незрозумілий біль у вусі, проте з вухами все нормально;

мучить головний біль, який починається зі скронь;

помічаєте прикусування на внутрішній поверхні щоки.

Як собі допомогти?

Передусім, перед сном навчіться розслаблятися: прослухайте спокійну музику, зробіть дихальні вправи тощо.

Зверніть увагу на гігієну сну. Спробуйте лягати спати в один і той самий час щодня, подбайте, щоб у кімнаті, де ви спите, було темно й тихо.

Зверніться до стоматолога, який залагодить ваші проблеми із зубами та скерує вас до психолога, якщо потерпаєте від тривожності й депресивних настроїв.

Джерело: Бережи себе