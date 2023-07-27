Експертка авторитетного онлайн-видання з питань здоров’я Tips and tricks, спортивна дієтологиня Бет Макдональд поділилася порадами, що робити, якщо ви з’їли надто багато і почуваєтеся не дуже добре.

– Ви з’їли так багато, що відчуваєте, що ваш шлунок ось-ось вибухне? Немає необхідності чекати кілька годин, поки він вщухне. Ці поради допоможуть вам почуватися менш роздутим, – обіцяє фахівець із харчування.

Чай. Швидше за все, вам не захочеться ні їсти, ні пити навіть у найменшій мірі після того, як поїли за п’ятьох. Але все ж Бет Макдональд рекомендує випити чашку чаю з кореня цикорію без кофеїну.

За її словами, це заспокоїть шлунок і допоможе травленню. Якщо не подобається смак цикорію, можете взяти ромашку, вона має той самий ефект.

Перцева м’ята. Ви коли-небудь помічали, що в багатьох ресторанах поруч із касою стоїть чаша з м’ятою? Це не може бути збігом. Звісно, це частково нейтралізує запах часнику, але м’ята також чинить розслаблюючу дію на травлення і допомагає проти нудоти.

Прогулянка. Якщо ви відчуваєте себе ситим по вінця, постарайтеся мотивувати себе трохи порухатися. Коротка прогулянка після обіду стимулює здорове травлення. Крім того, гуляючи, ви також можете запобігти печії.

Джерело: Tips and tricks