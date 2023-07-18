Гінеколог Тетяна Осауленко на майданчику популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіла, як можна реально полегшити симптоми менопаузи, що іноді можуть помітно знизити якість життя.

– Менопауза – це фізіологічний період у житті жінки, пов’язаний зі згасанням функції яєчників і, відповідно, зниженням рівня статевих гормонів, – пояснила медик.

За її словами, важливо пам’ятати, що це цілком природний процес. У деяких жінок він минає безсимптомно, а в інших із яскраво вираженою симптоматикою. Прояви загалом пов’язані з дефіцитом жіночого гормону естрогену, якого з часом стає все менше й менше.

Найпоширеніші симптоми менопаузи:

припливи – відчуття жару, що супроводжується надмірною пітливістю і підвищеним серцебиттям;

різкі зміни настрою, пригніченість, плаксивість, підвищена дратівливість;

погіршення сну, часті пробудження вночі;

зміна стану шкіри: вона стоншується, втрачає тонус і еластичність, стає менш пружною, зневодненою;

урогенітальні розлади: вагінальна сухість, часте сечовипускання;

набір ваги;

набір ваги; прогресування дисліпідемії – відхилення від нормальних значень кількості ліпідів і ліпопротеїнів;

прогресування серцево-судинних захворювань;

розвиток остеопорозу (коли зменшується мінеральна щільність кісткової тканини).

Ми не можемо зупинити цей процес, проте ми можемо точно підтримувати якість свого життя на високому рівні, каже гінеколог.

За словами медика, лікувальні стратегії симптомів менопаузи можна розділити на дві групи: поведінкові та медикаментозні. Важливо розуміти, що вони доповнюють одна одну.

Серед поведінкових факторів фахівчиня зробила акцент на повноцінному та якісному сні, збалансованому харчуванні, адекватній фізичній активності.

Що ж стосується медикаментозних методів, то, за словами фахівчині, сьогодні “золотим стандартом” лікування розладів унаслідок менопаузи є менопаузальна гормональна терапія (МГТ).

По суті, основна мета МГТ – частково відновити нестачу жіночих статевих гормонів під час зниження функції яєчників і відповідно зменшити вираженість симптомів, що виникають на цьому тлі.

Для терапії фахівці призначають мінімально оптимальні дози гормональних препаратів, за яких спостерігається поліпшення загального стану жінки і зменшується ймовірність розвитку ускладнень.

Джерело: Бережи себе