Як потрібно діяти, якщо при вас людина зомліла? Як правильно надати їй допомогу і чого робити в жодному разі не можна? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевт загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.

– Непритомність – це короткочасна втрата свідомості. Основна причина цього стану – порушення мозкового кровообігу. Триває непритомність від декількох секунд до 2-3 хвилин, – пояснює Людмила Сердюк.

Лікарка зазначає: багато людей, які бачать людину, що зомліла, починають панікувати, допускаючи, що вона раптово померла.

Дійсно, зовні все має вигляд досить тривожний. Але потрібно розуміти, що при непритомності, на відміну від клінічної смерті, у людини зберігається чітке і ясне дихання, відчувається серцебиття.

Перш ніж втратити свідомість, людина відчуває певні ознаки різкого погіршення самопочуття.

Симптоми перед втратою свідомості:

холодні руки;

уповільнений пульс;

не реагують на світло зіниці;

очевидна блідість шкіри;

поверхневе, не часте дихання;

посилене слиновиділення (не завжди).

Причини непритомності:

різке зниження рівня цукру в крові (наприклад, при голодуванні);

брак повітря;

перевтома;

струс головного мозку;

пухлини головного мозку;

різке падіння кров’яного тиску.

Як зазначає Людмила Сердюк, якщо ви стали свідком того, як людина зомліла, не слід відразу ж кидатися робити їй штучне дихання та інші реанімаційні дії. Краще спершу упевнитися, що людина дихає, що у неї б’ється серце.

Перша допомога при непритомності

укласти потерпілого на горизонтальну поверхню, краще, якщо ноги будуть розміщені вище голови, послабити тугі місця в одязі;

дати доступ свіжого повітря;

якщо є можливість, піднести до носа потерпілого нашатирний спирт;

за можливості виміряти артеріальний тиск;

в жодному разі не намагатися запхати людині до рота будь-які ліки (наприклад, нітрогліцерин може ще більше знизити тиск).

Якщо людина прийшла до тями, але, як і раніше, погано себе почуває, не може сама піднятися і йти, потрібно викликати швидку допомогу та дочекатися приїзду медичної бригади.