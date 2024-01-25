Експерти Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) Міністерства охорони здоров’я України пояснили, за допомогою яких способів і методів можна ефективно полегшити симптоми менопаузи та поліпшити якість життя.

– Менопауза не захворювання, це цілком природний період у житті кожної жінки. Звісно, якщо не йдеться про передчасну менопаузу, наприклад, у віці 30-35 років, – кажуть фахівці.

В інших же випадках, за словами медиків, це нормальний стан, який не слід лікувати. Однак можна і потрібно полегшувати симптоми менопаузи, які більшість жінок терплять і не звертаються до лікаря.

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Способи лікування симптомів менопаузи

дотримуйтесь збалансованого харчування та додайте фізичні навантаження у свою рутину;

когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – метод психотерапії, який може допомогти впоратися з тривогою і пригніченим настроєм;

замісна гормональна терапія (ЗГТ) – призначається лікарем для заміни естрогену, може прийматися у формі таблеток, пластирів, гелів;

вагінальний крем, гель, лубрикант – допомагають у разі проблеми сухості піхви;

вправи для тазового дна можуть допомогти в разі проблем із сечовим міхуром – наприклад, під час сечовипускання під час кашлю, чхання, сміху.

Як полегшити симптоми менопаузи

Серед поширених симптомів менопаузи – припливи та нічна пітливість. Щоб полегшити ці симптоми, експерти рекомендують такі методи:

спати в прохолодній кімнаті (від 16 до 18 градусів), можна залишати відкритими на ніч двері або вікно;

спати у вільній бавовняній піжамі та вкриватися легкою ковдрою;

прийняти прохолодний душ або випити холодний напій перед сном;

скоротити споживання кофеїну, алкоголю і гострої їжі, оскільки все це провокує виникнення припливів;

регулярні фізичні навантаження – ходьба, біг і танці, йога – зменшують симптоми припливів, покращують сон і знижують ризик остеопорозу. Жінки швидко втрачають кісткову масу в перші кілька років після менопаузи, тому більш схильні до ризику розвитку остеопорозу, ніж чоловіки;

відмова від куріння допоможе полегшити припливи, а також знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань і раку.

Усі жінки переживають менопаузу по-різному, багато хто відчуває неприємні зміни у своєму тілі та вплив на ментальне здоров’я. Однак полегшувати симптоми менопаузи можна.

Для цього не слід соромитися звертатися до лікаря та відкрито говорити про всі зміни, які відчуваєте, щоб лікар міг комплексно оцінити ваш стан, акцентують експерти.