Експерти популярної онлайн-платформи доказової медицини Бережи себе розповіли, чому не можна і навіть небезпечно полоскати запалене горло розчинами солі, соди, фурациліну і тому подібним.

– Біль в горлі — поширений симптом з приходом холодів і не тільки. Зазвичай це пов’язано з бактеріальною або вірусною інфекцією. Один з методів, який ми знаємо з дитинства, це полоскання горла різними розчинами, – зазначають медики.

За їхніми словами, біль у горлі є наслідком захисної дії організму людини на збудника. Коли бактерія або вірус потрапляють в ротову порожнину і в клітини зокрема, запускається каскад реакцій імунної системи.

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У місце зараження, пояснюють експерти, направляються захисні клітини (лімфоцити, моноцити та інші), а інфіковані клітини передають сигнал організму, що пора боротися зі збудником. Так розвивається запалення. І це цілком нормальна реакція організму.

За словами фахівців, в цей час промивати горло різними розчинами може бути навіть небезпечним. Сольовий розчин, наприклад, витягує з клітин воду. Але не збудника. Клітини стають ще більш вразливими до бактерій. А розчин соди порушує кислотно-лужний баланс середовища, що теж може мати неприємні наслідки.

Що ж стосується фурациліну (інша назва — нітрофуразон), то ця речовина дійсно має протимікробні властивості. Однак для того, щоб ефективна концентрація фурациліну потрапила в тканини, його потрібно дуже багато. А поверхневе полоскання горла може привести лише до антибіотикорезистентності.

За словами медиків, довгий час фурацилін використовували локально при опіках і ранах для знезараження і більш швидкого загоєння. Однак ще 20 років тому дослідження на тваринах показали, що нітрофуразон має канцерогенний і мутагенний вплив. Наприклад, у США його використання заборонено.

Так що робити, коли болить горло? Експерти радять, перш за все йти до лікаря для виявлення причин запалення. Полегшити симптом допоможе чашка теплої води і/або перевірені знеболювальні, такі як ібупрофен.

Джерело: Бережи себе