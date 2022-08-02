Свинка, вона ж епідемічний паротит: симптоми, ускладнення, профілактика

Фахівці онлайн-платформи Бережи себе розповіли про симптоми, лікування та профілактику епідемічного паротиту, який часто називають свинкою.

За словами медиків, паротит викликає параміксовірус, який не такий заразний, як вітрянка або кір, але все ще досить небезпечний.

Ускладнення паротиту

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Інфекція вражає залозисту тканину і викликає її збільшення. Саме тому характерним симптомом є виражений набряк привушних залоз і зміна зовнішнього вигляду людини, що і спричинило появу народної назви.

Вірус часто впливає на сечостатеву систему і нервові клітини. Відповідно, у нещеплених пацієнтів він може викликати ускладнення. Для хлопчиків паротит небезпечний через запалення яєчок – орхіт, який може призвести навіть до безпліддя в майбутньому.

Серед ускладнень зустрічається і вірусний менінгоенцефаліт, здатний впливати на функцію всієї нервової системи. Це досить небезпечний стан, який потенційно вимагає госпіталізації.

Вакцина КПК

В українському державному календарі щеплень вже багато років є вакцина КПК – проти кору, паротиту та краснухи відповідно. За нашими протоколами, дітей вакцинують в перший рік життя і в шість років, хоча світова практика допускає й інші інтервали.

У більшості випадків такої схеми цілком вистачає для надійного захисту на все життя, але варто пам’ятати, що головна мета будь- якого щеплення – захистити від смерті і важких ускладнень, а не повністю від зараження.

Імунна система людини дуже складна, а умови життя можуть істотно змінюватися, що впливає на ризик зараження інфекціями.

Наприклад, перебування у великому скупченні людей є ідеальною умовою виникнення спалаху паротиту. Такі епізоди зустрічаються серед військових, що вимушені проживати разом і не завжди мають умови для адекватного розселення.

Основні ознаки та особливості перебігу свинки:

через 12-24 дня інкубаційного періоду у людини виникають типові для багатьох вірусів лихоманка (іноді до 39-40 градусів), слабкість, нудота, зниження апетиту;

в середньому на другий день лихоманки привушні залози починають збільшуватися, і це вже досить характерний симптом;

залози чутливі й болять при дотику, жуванні, ковтанні.

Діагноз паротиту зазвичай встановлюють за клінічними ознаками, хоча і специфічні тести іноді можуть бути доречні. Зокрема, при односторонньому ураженні залоз або повторному виникненні симптомів.

Лікування

Неускладнений паротит зазвичай проходить в середньому через два тижні, під час яких пацієнту повинні забезпечити симптоматичну допомогу і підтримку організму: знеболювальні та жарознижувальні ліки, достатнє пиття і подрібнена їжа пюреподібної консистенції, адже хворий не може жувати.

Ізоляція пацієнта з паротитом є дуже важливою вимогою, якою не можна нехтувати, щоб не спровокувати спалах інфекції, особливо в умовах великого колективу.

Джерело: Бережи себе