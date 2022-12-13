Сімейний лікар Ірина Ходзинська в коментарі одному з українських ЗМІ розповіла про симптоми гіпотермії, про те, як не допустити переохолодження і надати першу допомогу.

– Гіпотермія або переохолодження – патологічний стан організму, при якому температура тіла падає нижче 36 градусів, а організм не може нормально функціонувати і підтримувати обмін речовин, – пояснює медик.

За її словами, голод і втома посилюють симптоми прояву гіпотермії. Критичне переохолодження організму настає, коли температура тіла падає нижче 27 градусів, що призводить до зупинення серця і смерті.

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Три ступеня гіпотермії:

легкий – температура тіла 34-32 градуси. З’являється тремтіння (виділення тепла через м’язову активність), звужуються судини, блідне шкіра. На цьому етапі легко отримати обмороження. Може проявлятися дезорієнтація в просторі;

етапі легко отримати обмороження. Може проявлятися дезорієнтація в просторі; середній – температура 32-30 градусів. Серце уповільнює роботу, відповідно, знижується частота серцевих скорочень. Шкіра стає холодною і набуває характерного мармурового відтінку. Прогресують симптоми порушення свідомості: сильна сонливість, порушення мови, іноді починаються галюцинації;

важкий ступінь – температура тіла нижче 27 градусів. Людина непритомніє, кінцівки знерухомлюються, відбувається сильне обмороження. Пульс можна відчути на сонній артерії, переривчасте дихання. На цій стадії зіниці не реагують на світло, може зупинитися серце.

Хто найбільш схильний до гіпотермії:

малорухливі особи: новонароджені та діти до 5 років, люди похилого віку, особи, що перебувають в обмеженому просторі тривалий час;

особи, що перебувають під впливом алкоголю та наркотичних речовин;

особи, що перебувають під дією лікарських засобів, що пригнічують свідомість;

особи, які мають хронічні захворювання (гіпотиреоз, цукровий діабет, бронхіальна астма, аутоімунні захворювання, синдром хронічної втоми).

Як не допустити переохолодження:

слід подбати про комфортн ий одяг, який не буде сковувати рухів. Рекомендується мати приблизно три шари одягу, але щоб між ними був простір, повітря;

не буде сковувати рухів. Рекомендується мати приблизно три шари одягу, але щоб між ними був простір, повітря; перед виходом на вулицю обов’язково поїжте, за можливості тепл у і калорійн у їж у . Беріть із собою термос з гарячими напоями;

і калорійн . Беріть із собою термос з гарячими напоями; не носіть металеві прикраси, тому що вони охолоджуються дуже швидко і їх ній контакт зі шкірою може привести до обмороження окремих ділянок або холодових травм;

контакт зі шкірою може привести до обмороження окремих ділянок або холодових травм; не стійте довго на одному місці;

не вживайте алкоголь, оскільки він створює ілюзію тепла і водночас призводить до величезної його втрати.

Перша допомога при переохолодженні:

перемістити людину, за можливості, в тепле приміщення;

якщо є мокрий одяг, необхідно її зняти, особливу увагу слід приділити взутт ю ;

; укрити теплою ковдрою, покласти грілку. Також можна гріти своїм тілом або організувати інше джерело тепла;

дати тепле пиття і їжу за бажанням;

якщо є можливість, організувати теплу ванну або душ, температуру води підвищувати поступово.

За словами медика, категорично забороняється спробувати швидко зігріти людину з гіпотермією. Не можна розтирати силою переохолоджені ділянки шкіри. При сильному переохолодженні першої допомоги недостатньо. Потрібно викликати лікаря або відвезти людину до лікарні.