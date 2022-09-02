Експерти з питань нефрології опублікували на сторінках авторитетного видання Medscape консультацію з приводу такого захворювання як нефроптоз, більше відомого широкому колу читачів як опущення нирки.
Відзначається, що при нефроптозі нирка може опуститися на відстань, рівну розміру двох хребців, тобто приблизно на 5 см, при різкій зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне.
Медики-нефрологи стверджують, що опущення нирок найбільш характерно для у жінок з низькою масою тіла і часто ця патологія протікає безсимптомно.
Вважається, що до нефроптозу призводить відсутність навколониркового жиру і довша, ніж в нормі, ниркова судинна ніжка – це артерія і вена, які здійснюють приплив крові до нирки і її відтік.
Симптоми опущеної нирки:
- затримка сечі в нирці через перегинання сечоводу після раптового опущення нирки;
- порушення припливу крові до нирки, коли подовження ниркових судин призводить до звуження їхнього просвіту;
- роздратування ниркового нерва внаслідок розтягування воріт нирки.
Ось чому при опущенні нирки виникає біль в області живота і спини. Цей стан іноді супроводжується нудотою і блюванням. В сечі може з’явитися кров.
За словами медиків, біль можна зменшити, якщо лягти на спину таким чином, щоб голову була опущена, а ноги підняті вгору: така поза допоможе перемістити нирку на своє місце.
Діагностика та лікування нефроптозу
Для діагностики проводять УЗД нирок в положенні стоячи і лежачи, а також дослідження нирок з контрастною речовиною – ренографію.
Лікування рекомендується починати з немедикаментозних методів – збільшення маси тіла і зміцнення м’язів черевної стінки.
Якщо це не допомагає, лікування нефроптозу проводиться за допомогою нефропексії – це операція, при якій нирку пришивають до структур заочеревинного простору за допомогою швів, які не розсмоктуються.
Операцію проводять тільки після підтвердження, що симптоми викликані саме опущенням нирки, а не іншими патологіями.
При больовому синдромі нефроптозу протипоказані фізичні навантаження, а також біг і стрибки. Це може спровокувати перегинання структур в воротах нирки і порушення її роботи.
Іноді симптоми опущеної нирки проходять під час вагітності через те, що нирку підтримує вагітна матка.
Джерело: Medscape