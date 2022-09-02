Експерти з питань нефрології опублікували на сторінках авторитетного видання Medscape консультацію з приводу такого захворювання як нефроптоз, більше відомого широкому колу читачів як опущення нирки.

Відзначається, що при нефроптозі нирка може опуститися на відстань, рівну розміру двох хребців, тобто приблизно на 5 см, при різкій зміні положення тіла з горизонтального у вертикальне.

Медики-нефрологи стверджують, що опущення нирок найбільш характерно для у жінок з низькою масою тіла і часто ця патологія протікає безсимптомно.

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Вважається, що до нефроптозу призводить відсутність навколониркового жиру і довша, ніж в нормі, ниркова судинна ніжка – це артерія і вена, які здійснюють приплив крові до нирки і її відтік.

Симптоми опущеної нирки:

затримка сечі в нирці через перегин ання сечоводу після раптового опущення нирки;

сечоводу після раптового опущення нирки; порушення припливу крові до нирки, коли подовження ниркових судин призводить до звуження їх нього просвіту;

просвіту; роздратування ниркового нерва внаслідок розтягування воріт нирки.

Ось чому при опущенні нирки виникає біль в області живота і спини. Цей стан іноді супроводжується нудотою і блюванням. В сечі може з’явитися кров.

За словами медиків, біль можна зменшити, якщо лягти на спину таким чином, щоб голову була опущена, а ноги підняті вгору: така поза допоможе перемістити нирку на своє місце.

Діагностика та лікування нефроптозу

Для діагностики проводять УЗД нирок в положенні стоячи і лежачи, а також дослідження нирок з контрастною речовиною – ренографію.

Лікування рекомендується починати з немедикаментозних методів – збільшення маси тіла і зміцнення м’язів черевної стінки.

Якщо це не допомагає, лікування нефроптозу проводиться за допомогою нефропексії – це операція, при якій нирку пришивають до структур заочеревинного простору за допомогою швів, які не розсмоктуються.

Операцію проводять тільки після підтвердження, що симптоми викликані саме опущенням нирки, а не іншими патологіями.

При больовому синдромі нефроптозу протипоказані фізичні навантаження, а також біг і стрибки. Це може спровокувати перегинання структур в воротах нирки і порушення її роботи.

Іноді симптоми опущеної нирки проходять під час вагітності через те, що нирку підтримує вагітна матка.

Джерело: Medscape