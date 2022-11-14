Фахівці онлайн-платформи Бережи себе розповіли, що таке насправді пневмонія, якою вона буває і про особливості її лікування під час війни.

– Кашель три дні, температура і слабкість… Багато українців щиро вірять, що це і є ознаки пневмонії (запалення легень), а значить, вкрай необхідно починати приймати антибіотик, – кажуть експерти.

І уточнюють, що, зокрема, через такі уявлення антибіотики тепер можна придбати тільки за рецептом.

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Відзначається, що причини запального процесу в легенях можуть бути різними. Серед інфекційних – бактеріальна природа і вірусна.

Бактеріальна лікується антибіотиками, вірусну жоден подібний препарат не візьме за визначенням, тому що вірус на антибіотики не реагує.

Як, наприклад, запальний процес в легенях, пов’язаний з коронавірусною хворобою. Специфічного лікування в такому випадку поки немає, тільки симптоматичні ліки і, при необхідності, киснева підтримка.

Водночас бактеріальна пневмонія більш звична для наших уявлень. Найчастіше її викликають мікроорганізми умовно патогенної природи, які зазвичай мирно співіснують з нами, але при певних умовах можуть викликати захворювання.

Наприклад, на тлі вірусного захворювання (ГРВІ), сильного переохолодження, зниження імунітету тощо.

Поширені симптоми пневмонії:

кашель, переважно з мокротою, яка може важко відходити;

лихоманка, ломота в тілі, пітливість;

виражена загальна слабкість, інтоксикація;

імовірна біль в області грудної клітини.

Найчастіше бактеріальна пневмонія одностороння і може охоплювати одну або кілька частинок легені. Хоча буває і двосторонній процес.

Під час аускультації (прослуховування дихання) лікар відзначає характерне ослаблення дихання і крепітацію — специфічні звуки, викликані розкриттям вологих стінок альвеол на вдиху.

На рентгені пневмонія виглядає, як затемнення в певній ділянці. У загальному аналізі крові спостерігають характерні для бактеріального процесу зміни підвищення рівня лейкоцитів, нейтрофілів і швидкості осідання еритроцитів.

За сукупністю симптомів, даних огляду і лабораторних показників лікар може встановити діагноз і призначити необхідні медичні препарати.

Імовірність розвитку запалення легень на тлі звичайного ГРВІ в цілому пов’язана зі способом життя, харчуванням, умовами перебування (переохолодження, підвищена вологість тощо).

У людей, які змушені довго перебувати у вологих і холодних місцях при нестачі повноцінного харчування, ризик розвитку пневмонії вище, ніж, наприклад, у офісних працівників.

Тому військові медики частіше діагностують це захворювання і змушені призначати антибіотики для порятунку життя військових.

У мирному житті, де є можливість налагодити розпорядок дня і харчування, у людини без істотних хронічних захворювань ймовірність розвитку пневмонії невисока.

– Тому не варто вимагати від лікаря антибіотик від підвищеної температури або кашлю — найчастіше ці симптоми викликані звичайною застудою вірусної природи, – наполягають експерти.

І радять звернути увагу на вакцинацію, яка захистить від більшості випадків запалення легень. Йдеться про ефективне і безпечне щеплення від багатьох різновидів пневмокока для дітей і дорослих вакцинами Превенар або Синфлорикс.

Щодо щеплення, яка підходить у вашому випадку, слід проконсультуватися з лікарем.

Джерело: Бережи себе