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Симптоми раку яєчників, які маскуються під порушення травлення

29 Січня 2023, 14:55
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
болит живот
Джерело: Depositphotos

Печія – неприємне і часто хворобливе відчуття зазвичай не викликає занепокоєння.

Але в деяких випадках це може бути симптомом раку яєчників.

Ця хвороба щороку вражає близько 7 тис. жінок, що робить її одним із найпоширеніших видів раку серед жінок.

Зараз дивляться

Його часто діагностують пізно, коли шанси на виживання низькі, оскільки симптоми нечіткі, наприклад болі в животі, втрата апетиту та здуття живота.

Нове дослідження показало, що жінки з недіагностованим раком яєчників купували багато таблеток від порушення травлення, щоб полегшити симптоми.

Відстеження покупок за картками магазинів, такими як Tesco’s Clubcard або Boots Advantage Card, може допомогти виявити пухлини раніше.

– Ми виявили помітне збільшення покупок ліків для травлення серед жінок з раком яєчників за вісім місяців до встановлення діагнозу, – сказав автор дослідження доктор Джеймс Фланаган.

Він зазначив, що для деяких жінок це може бути першою ознакою чогось серйозного.

Ознаки та симптоми раку яєчників

Багато симптомів раку яєчників важко розпізнати, оскільки вони схожі на такі захворювання, як синдром подразненого кишечника (СПК).

Інші помилково вважали, що набряк є результатом вагітності.

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Але згідно з Cancer Research UK, є речі, на які варто звернути увагу:

  • Роздутий живіт
  • Постійне відчуття роздутості
  • Потреба частого сечовипускання
  • Дискомфорт у животі або в області тазу
  • Швидке відчуття насичення під час їжі.

Джерело
The Sun
Теги
Лікування раку
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