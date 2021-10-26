Медикаментозне переривання вагітності в Україні практикується вже досить тривалий термін – з 2002 року. За цей час лікарями накопичений достатній досвід, щоб говорити про ефективність абортивної таблетки, протипоказання до її застосування і можливі ускладнення.

Про все це Фактам ICTV розповіла акушер-гінеколог однієї з київських клінік Ірина Забродська.

– Переривання вагітності за допомогою медикаментозних препаратів, тобто без хірургічного втручання, можна назвати одним з щадних для жіночого організму, – каже лікар.

За її словами, невдалі результати фармацевтичного аборту спостерігаються в 2-7% випадків. Тут дуже важливо враховувати такі фактори, як:

стан здоров’я жінки на момент звернення

некомпетентність фахівця в рекомендаціях щодо дозування препарату

ігнорування самою жінкою лікарських приписів

Термін, на якому можна перервати вагітність за допомогою таблетки не повинен перевищувати півтора місяці. Слід також знати, що просто піти в аптеку і купити таблетку від вагітності не вийде – її, в якості платної послуги сьогодні широко пропонують в медичних клініках. Вартість – від 1,5 тис. гривень. Плюс необхідні аналізи та обстеження.

При цьому консультанти розпишуть всіма кольорами переваги цього методу: мовляв, нетравмуючий, без згубного впливу наркозу, без ризику інфікування. І головне – без травмуючих жіночу психіку обставин, пов’язаних з класичним абортом.

– Райдужну картинку дещо псує одна обставина – препарат мало досліджений. Крім того, практично у кожного переривання вагітності, незалежно від способу, є наслідки, які можуть позначитися через кілька років, – розповідає Ірина Забродська.

За її словами, поки точно відомо, що абортивна таблетка надає певний вплив на органи і системи, які виробляють так званий гормон вагітності – прогестерон.

Але як поведуть себе надалі ці органи і системи сказати складно. Це можуть бути і нерегулярні місячні, і кровотечі, і передпухлинні стани.

Рідко, але трапляється, що препарат не робить своєї дії і лікарям доводиться проводити вишкрібання.

Протипоказання до абортивної таблетки

Перед тим, як виписати таблетку лікар повинен обов’язково розпитати пацієнтку щодо захворювань, на які вона страждає. Це можуть бути серцево-судинні патології, розлади шлунково-кишкового тракту, проблеми з нирками і наднирковими залозами.

Одним словом, однозначно безпечними і 100% ефективним таблетки для переривання вагітності назвати не можна. Як і всякий аборт, цей метод загрожує своїми непередбачуваними наслідками.