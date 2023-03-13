American Heart Association заявила, що симптоми інсульту, які зникають менш ніж за годину (відомі як транзиторна ішемічна атака (ТІА)), потребують невідкладної оцінки, щоб запобігти розвитку інсульту.
Транзиторна ішемічна атака – це короткий (зазвичай до години) епізод порушення мозкового кровообігу.
Симптоми ТІА:
Зараз дивляться
- слабкість руки і/або ноги з одного боку тіла;
- порушення мови;
- порушення зору;
- запаморочення;
- нудота і блювота.
Який план дій
- Насамперед потрібно викликати швидку, якщо стан невідкладний, або звернутися до лікаря.
- Після оцінки симптомів та історії хвороби важливою потрібно обстежити кровоносні судини голови та шиї. Для цього проводять КТ головного мозку без контрастування, щоб виключити внутрішньомозковий крововилив та імітацію ТІА, а також КТ-ангіографія для пошуку ознак звуження артерій головного мозку.
- Найкращий спосіб виключити інсульт – зробити МРТ, в ідеалі – протягом 24 годин після появи симптомів. Близько у 40% пацієнтів, які звертаються у відділення невідкладної допомоги з симптомами ТІА, діагностують інсульт на основі результатів МРТ.
- У відділенні невідкладної допомоги потрібно зробити аналіз крові, щоб виключити інші стани, які можуть викликати симптоми, подібні до ТІА. Наприклад, гіпоглікемія або інфекція, а також перевірити наявність серцево-судинних факторів ризику, таких, як діабет і високий рівень холестерину.
- Після встановлення діагнозу ТІА рекомендується пройти кардіологічне обстеження, оскільки фактори, пов’язані з серцем, можуть спричинити ТІА. В ідеалі це обстеження проводиться у відділенні невідкладної допомоги, однак його можна провести під час наступного візиту, бажано впродовж тижня після ТІА. American Heart Association рекомендує проводити довготривалий моніторинг серця протягом шести місяців після ТІА, якщо первинне обстеження вказує на те, що причиною ТІА або інсульту є порушення серцевого ритму.
Рання консультація невролога може запобігти фатальним наслідкам після ТІА. Якщо консультація неможлива під час невідкладного візиту, пацієнту пропонують звернутися до невролога в ідеалі протягом 48 годин, але не довше одного тижня після ТІА, враховуючи високий ризик інсульту в перші дні після ТІА.
Джерело: ЗнайВмійРятуй