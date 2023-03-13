American Heart Association заявила, що симптоми інсульту, які зникають менш ніж за годину (відомі як транзиторна ішемічна атака (ТІА)), потребують невідкладної оцінки, щоб запобігти розвитку інсульту.

Транзиторна ішемічна атака – це короткий (зазвичай до години) епізод порушення мозкового кровообігу.

Симптоми ТІА:

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слабкість руки і/або ноги з одного боку тіла;

порушення мови;

порушення зору;

запаморочення;

нудота і блювота.

Який план дій