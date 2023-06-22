Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, які профілактичні огляди необхідно проходити кожному чоловікові, щоб попередити розвиток важких і незворотних захворювань.

Перевірка тиску. Нормальним вважається тиск, де верхня позначка не перевищує 120 мм рт. ст., а нижня – 80 мм рт. ст.

Слід перевіряти тиск принаймні один раз на рік, якщо:

ваш тиск коливається в межах 120-129/70-79 мм рт. Ст;

у вас діабет, проблеми з нирками, захворювання серця, надмірна вага тощо;

у вас є близькі родичі з гіпертензією (високим тиском);

ви темношкіра людина.

Тиск 130 мм рт. ст. і вище – це червоний прапорець. За такого стану ваш лікар може діагностувати гіпертензію першого ступеня. Надалі лікар має надати рекомендації щодо контролю тиску, коригування стилю життя та медикаментозної терапії.

Скринінг рівня холестерину. Якщо у вас немає ризику коронарної хвороби серця, вам слід починати перевіряти свій холестерин у віці 45 років. У разі, якщо ризики коронарної хвороби серця існують, слід починати моніторити холестерин з 20 років.

Якщо ваш холестерин у нормі, наступну перевірку слід зробити через п’ять років. Якщо протягом цього часу ви змінили стиль життя (наприклад, додали у вазі) або у вас виявили діабет, серцеві захворювання, хвороби нирок, вам можуть рекомендувати робити цей скринінг частіше.

Скринінг на діабет. Перевірятися на діабет рекомендують із 35 років кожні три роки. Вам можуть рекомендувати обстеження раніше та/або з більшою регулярністю, якщо:

у ваших родичів першої лінії є діабет (батьки, брати, сестри, діти);

у вас надмірна вага;

у вас високий тиск, переддіабетний стан, хвороби серця.

Основними аналізами для виключення предіабету та діабету є глюкоза сироватки натщесерце та глікозильований гемоглобін.

Стоматологічний огляд. Відвідуйте стоматолога 1-2 рази на рік для профілактичного огляду та гігієнічного чищення зубів. Лікар може призначити додаткові візити за потреби.

Офтальмологічний огляд. Якщо у вас є проблеми із зором, то відвідувати лікаря слід кожні два роки або частіше, якщо є такі рекомендації. Якщо у вас діабет, потрібно проходити огляд з обстеженням сітківки ока принаймні раз на рік.

Перевірка тестикул (чоловічі статеві залози). Раніше чоловікам могли радити самостійно перевіряти свої тестикули на наявність новоутворень. Однак лікарі виступають проти таких методів. Практика показала, що користі від таких регулярних оглядів немає.

Якщо ви помічаєте зниження лібідо та еректильної функції, слід перевірити статеві гормони: тестостерон загальний та індекс вільного тестостерону.

Інфекційні хвороби. Усі дорослі люди до 79 років повинні принаймні раз у житті протестуватися на гепатит С. У період від 15 до 65 років слід хоча б раз обстежитися на вірус папіломи людини.

Залежно від способу життя вам можуть порадити пройти перевірку на сифіліс, хламідії та інші інфекції. Найвищі ризики підлітки та сексуально активні дорослі люди.

Найпоширеніші типи інфекцій, які передаються статевим шляхом, крім уже згаданих:

ВІЛ;

генітальний герпес;

гепатит В;

генітальні бородавки (вірус папіломи людини);

трихомоніаз.

Так, наприклад, тільки 30% людей із трихомоніазом мають симптоми, тому ви і ваш партнер можете й не знати, що хворієте. Найчастішими симптомами захворювання є відчуття свербежу та печіння в ділянці геніталій, дивні виділення, неприємний запах тощо. Без лікування антибіотиками хвороба може тривати місяцями або роками.

Джерело: Бережи себе