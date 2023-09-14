Лікар Кунал Суд у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про лікування мігрені в домашніх умовах, яке не має побічних ефектів.

– Мігрені, здатні тривати годинами або навіть днями, часто тягнуть за собою й інші неприємні симптоми, як-от ригідність потиличних м’язів і втому, – каже медик.

У вірусному ролику, який набрав 6,5 млн переглядів, лікар пояснив, як занурення ніг у воду може допомогти полегшити сильний біль.

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– Якщо ви страждаєте від мігрені, ось спосіб, який не має побічних ефектів і може допомогти – опустіть ноги в гарячу воду, – рекомендує Суд.

Він пояснив, що гаряча вода розширює кровоносні судини ніг, знижує тиск, відводить кров від місця нападу мігрені та зменшує біль.

Один користувач TikTok поділився в коментарях, що він спробував цю пораду і вона чудово спрацювала. А інший користувач розповів, що робить це багато років: сідає на край ванни і вмикає гарячу воду.

Джерело: Express