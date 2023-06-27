Фахівці Міністерства охорони здоров’я України розповіли про симптоми важкого зневоднення організму внаслідок кишкової інфекції, першу допомогу та коли необхідно звернутися до лікаря.

– Відсутність доступу до чистої води та умов дотримання гігієни може призвести до розвитку кишкових інфекцій, таких як холера, ентеровірусна інфекція, сальмонельоз або дизентерія, – пояснюють експерти.

За їхніми словами, ці інфекції можуть спричинити критичне зневоднення організму через втрату рідини внаслідок блювання та рясної діареї. Це дуже небезпечно.

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Симптоми серйозного зневоднення у дорослих:

погіршення загального самопочуття;

спрага, сухість у роті, головний біль;

сонливість, млявість, короткочасна втрата свідомості;

прискорене серцебиття і дихання;

задишка і різка слабкість, запаморочення;

темно-жовтий колір сечі, зменшення її кількості;

втрата пружності шкіри;

западання очей, посиніння губ і вушних раковин;

судоми м’язів.

Перша допомога в разі зневоднення

Насамперед необхідно відновити об’єм рідини та мікроелементів в організмі. Просто пити воду для цього недостатньо! Для відновлення водно-сольового балансу (регідратація) використовуйте спеціальний розчин. Його можна придбати в аптеці без рецепта.

Якщо купити його не вдалося, можна використовувати розчин із 3,5 чайних ложок цукру та 0,5 столової ложки солі на 1 л води.

Скільки потрібно пити розчину

Нижче наведені потреби з розрахунку за 24 години і в разі вживання рідини через рот:

вага <10 кг – 100 мл/кг;

вага від 10 кг до 20 кг – 1 л для перших 10 кг маси тіла плюс 50 мл/кг для збільшення ваги понад 10 кг;

вага від 20 до 80 кг – 1,5 л + 20 мл/кг на кожен кг для будь-якого збільшення ваги понад 20 кг (максимум 2,4 л на добу).

Якщо стан хворого не покращується або стає гіршим – викликайте швидку.

Якщо такої можливості немає – дізнайтеся, де найближча лікарня і як швидко можна дістатися туди. За деяких кишкових інфекцій зневоднення та інтоксикація можуть відбуватися дуже швидко.