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Учені пояснили причини ранньої менопаузи, симптоми та профілактику ризиків для здоров’я

26 Червня 2023, 10:55
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
жінки, менопауза
Джерело: Pixabay

За даними Управління жіночого здоров’я США, коли менопауза настає у віці від 40 до 45 років, вона називається ранньою. Ранній менопаузальний вік зустрічається приблизно у 5% жінок.

За даними клініки Клівленда, рання або передчасна менопауза викликана чимось, що пошкоджує яєчники або заважає тілу виробляти естроген. Ось кілька причин:

  • хіміотерапія або променева терапія раку;
  • операція з видалення яєчників (оваріектомія);
  • операція з видалення матки (гістеректомія);
  • сімейний анамнез ранньої менопаузи;
  • початок менструації до 11 років;
  • деякі аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит або хвороба Крона;
  • захворювання щитоподібної залози;
  • куріння;
  • синдром хронічної втоми;
  • ВІЛ або СНІД;
  • свинка.

Ознаки і симптоми передчасної менопаузи такі самі, як і в природної менопаузи:

  • припливи жару та/або нічна пітливість;
  • проблеми зі сном;
  • часта потреба ходити в туалет;
  • частіші інфекції сечовивідних шляхів;
  • перепади настрою, дратівливість, депресія, тривога;
  • суха шкіра;
  • сухість піхви і дискомфорт під час сексу;
  • зниження статевого потягу;
  • забудькуватість, проблеми з концентрацією уваги, туман у голові;
  • зміни у вазі.

Лікування ранньої менопаузи, найімовірніше, передбачатиме замісну гормональну терапію для запобігання довгостроковим наслідкам для здоров’я: остеопорозу, хворобам серця, депресії та різним неврологічним захворюванням, таким як деменція і зниження когнітивних функцій.

Рання менопауза зазвичай стає несподіванкою і може викликати стрес. Тому важливо створити навколо себе хорошу команду медичних працівників, рідних і друзів, які підтримуватимуть вас у цей непростий час.

Джерело
MedicalXpress
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