За даними Управління жіночого здоров’я США, коли менопауза настає у віці від 40 до 45 років, вона називається ранньою. Ранній менопаузальний вік зустрічається приблизно у 5% жінок.
За даними клініки Клівленда, рання або передчасна менопауза викликана чимось, що пошкоджує яєчники або заважає тілу виробляти естроген. Ось кілька причин:
- хіміотерапія або променева терапія раку;
- операція з видалення яєчників (оваріектомія);
- операція з видалення матки (гістеректомія);
- сімейний анамнез ранньої менопаузи;
- початок менструації до 11 років;
- деякі аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит або хвороба Крона;
- захворювання щитоподібної залози;
- куріння;
- синдром хронічної втоми;
- ВІЛ або СНІД;
- свинка.
Ознаки і симптоми передчасної менопаузи такі самі, як і в природної менопаузи:
- припливи жару та/або нічна пітливість;
- проблеми зі сном;
- часта потреба ходити в туалет;
- частіші інфекції сечовивідних шляхів;
- перепади настрою, дратівливість, депресія, тривога;
- суха шкіра;
- сухість піхви і дискомфорт під час сексу;
- зниження статевого потягу;
- забудькуватість, проблеми з концентрацією уваги, туман у голові;
- зміни у вазі.
Лікування ранньої менопаузи, найімовірніше, передбачатиме замісну гормональну терапію для запобігання довгостроковим наслідкам для здоров’я: остеопорозу, хворобам серця, депресії та різним неврологічним захворюванням, таким як деменція і зниження когнітивних функцій.
Рання менопауза зазвичай стає несподіванкою і може викликати стрес. Тому важливо створити навколо себе хорошу команду медичних працівників, рідних і друзів, які підтримуватимуть вас у цей непростий час.