За даними Управління жіночого здоров’я США, коли менопауза настає у віці від 40 до 45 років, вона називається ранньою. Ранній менопаузальний вік зустрічається приблизно у 5% жінок.

За даними клініки Клівленда, рання або передчасна менопауза викликана чимось, що пошкоджує яєчники або заважає тілу виробляти естроген. Ось кілька причин:

хіміотерапія або променева терапія раку;

операція з видалення яєчників (оваріектомія);

операція з видалення матки (гістеректомія);

сімейний анамнез ранньої менопаузи;

початок менструації до 11 років;

деякі аутоімунні захворювання, такі як ревматоїдний артрит або хвороба Крона;

захворювання щитоподібної залози;

куріння;

синдром хронічної втоми;

ВІЛ або СНІД;

свинка.

Ознаки і симптоми передчасної менопаузи такі самі, як і в природної менопаузи:

припливи жару та/або нічна пітливість;

проблеми зі сном;

часта потреба ходити в туалет;

частіші інфекції сечовивідних шляхів;

перепади настрою, дратівливість, депресія, тривога;

суха шкіра;

сухість піхви і дискомфорт під час сексу;

зниження статевого потягу;

забудькуватість, проблеми з концентрацією уваги, туман у голові;

зміни у вазі.

Лікування ранньої менопаузи, найімовірніше, передбачатиме замісну гормональну терапію для запобігання довгостроковим наслідкам для здоров’я: остеопорозу, хворобам серця, депресії та різним неврологічним захворюванням, таким як деменція і зниження когнітивних функцій.

Рання менопауза зазвичай стає несподіванкою і може викликати стрес. Тому важливо створити навколо себе хорошу команду медичних працівників, рідних і друзів, які підтримуватимуть вас у цей непростий час.