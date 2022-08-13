На думку фахівців Американського онкологічного товариства, жодне добре контрольоване дослідження, опубліковане в доступній науковій літературі, не підтримує твердження про те, що уринотерапія може контролювати або звертати назад поширення раку.

– Прихильники уринотерапії пропонують кілька способів, за допомогою яких можна уповільнити або зупинити зростання раку, – пишуть експерти.

Вони відзначають, при прихильники цього методу стверджують, що сеча нібито може стимулювати імунну систему виробляти більшу кількість антитіл, тим самим підвищуючи свою здатність вбивати пухлинні клітини.

Зараз дивляться

Інші практикуючі лікарі припустили, що сеча, можливо, пригнічує здатність ракових клітин збиратися разом, що порушує приплив поживних речовин і виділення відходів. Не маючи можливості прогодувати себе або позбутися від продуктів життєдіяльності, пухлинні клітини вмирають.

Один прихильник стверджує, що хімічні речовини в сечі не знищують ракові клітини, а “виправляють” їхні дефекти і перешкоджають їхньому поширенню.

Що включає уринотерапія

Передбачається, що пацієнти, які проходять уринотерапію, можуть пити власну сечу (від декількох крапель до повних склянок), використовувати її в якості клізми або вводити її безпосередньо в кровотік або в пухлини.

Історія питання

Людська сеча століттями вважалася цілющим засобом у багатьох азіатських культурах. В Індії ця практика була частиною традиційної медичної практики протягом тисячоліть.

У середині 1950-х років грецький лікар Евангелос Данополус заявив, що він виявив протиракові властивості сечовини і успішно використовував цю сполуку для лікування пацієнтів з певними типами раку шкіри і печінки.

Він опублікував кілька невеликих позитивних звітів про клінічні випадки, але більш пізні дослідження інших вчених не дали таких же результатів.

Уринотерапия наразі пропонується поряд з іншими формами альтернативної терапії в деяких онкологічних клініках Мексики.

Які докази

Є окремі повідомлення про здатність уринотерапії зупиняти ріст раку. Однак наявні наукові дані не підтверджують заяви про те, що сеча або сечовина в будь-якій формі корисні для хворих на рак.

Два невеликих дослідження, проведені в 1980-х роках, показали, що сечовина не викликає зменшення пухлин у пацієнтів з раком печінки.

Чи можливі будь-які проблеми або ускладнення

Люди повідомляли, що пиття сечі, ін’єкції сечі або нанесення її безпосередньо на шкіру безпечно і не пов’язане з будь-якими шкідливими побічними ефектами, але безпека цих практик не була встановлена науковими дослідженнями.

Були повідомлення про нудоту, блювання, розлад шлунку та діарею після вживання власної сечі, особливо протягом перших кількох днів. Деякі ліки виділяються з сечею, і, випиваючи власну сечу, пацієнти можуть накопичувати токсичні рівні цих препаратів.

Якщо покладатися тільки на цей тип лікування і уникати або відкладати звичайну медичну допомогу при раку, це може мати серйозні наслідки для здоров’я, наполягають вчені-медики.

Джерело: Cancer