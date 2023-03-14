Експерти популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, ознакою чого можуть бути підозрілі ущільнення на шиї в районі щитоподібної залози і чи потрібно починати непокоїтися з цього приводу.

– Терміном” вузлик ” лікарі позначають область аномального росту клітин, внаслідок якого утворюється ущільнення в щитоподібній залозі, – розповіли медики.

За їхніми словами, медицина поки не має відповіді, що викликає більшість вузлів щитоподібної залози. Однак їхнє виникнення залишається досить поширеним явищем.

Зараз дивляться

Близько 50% людей віком до 60 років мають вузли в щитоподібній залозі. На щастя, більше 90% таких вузликів є доброякісними. Однією з причин утворення вузлів в залозі є дефіцит йоду.

Часто вузлики виявляють випадково під час звичайного огляду у лікаря або ультразвукового обстеження щитоподібної залози.

Іноді пацієнти можуть виявити вузлики самостійно, перед дзеркалом, застібаючи комір або надягаючи намисто. Якщо вузлик досить великий, він може здавлювати трахею або стравохід, що призводить до утруднення дихання, ковтання або може викликати відчуття “лоскотання в горлі”.

Які бувають вузлики

Ущільнення можна розділити на два основних типи – доброякісні та злоякісні. Як зрозуміти, що через вашого вузлика не потрібно хвилюватися?

З цим може допомогти спеціальна шкала TIRADS. За характеристиками вузлика на ультразвуковому обстеженні можна визначити, до якої категорії його віднести. Це може зробити виключно кваліфікований лікар.

Підозрілі утворення (в разі виявлення таких змін ризик розвитку раку вище) вимагають більш детальної діагностики. Зокрема, застосування методу тонкоголкової аспіраційної біопсії (ТАБ) щитовидної залози.

Доцільність лікування і, власне, терапія залежать від типу вузлика і визначаються лікарем після відповідних обстежень.

Що робити, щоб не захворіти

Для профілактики розвитку вузликів щитовидної залози використовуйте в щоденному раціоні йодовану сіль. Люди, які перебувають у групі ризику (вагітні та жінки під час годування груддю), повинні додатково приймати йод у дозі 200-250 мкг або відповідно до рекомендацій лікаря.

Джерело: Бережи себе