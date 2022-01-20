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Варто звертати увагу на сечу! Лікар розповіла, що може сигналізувати про захворювання

20 Січня 2022, 09:40
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
головний біль
Джерело: Depositphotos

Захворювання нирок можуть завдавати неприємностей людині, а також загрожувати життю.

Лікар загальної практики NHS, який спеціалізується на громадській охороні здоров’я, сімейній медицині та медицині способу життя Пунам Крішан назвала тривожні симптоми, які можуть сигналізувати про серйозне захворювання нирок. Вони пов’язані з сечовипусканням.

Небезпечні ознаки:

  • каламутна сеча;
  • сеча із неприємним запахом;
  • піниста сеча;
  • сеча з кривавими домішками.

За словами фахівця, якщо є проблеми із сечею, потрібно серйозно поставитися до проблеми та одразу ж звертатися до фахівця. Хоча іноді такі симптоми можуть свідчити вже про пізню стадію захворювання.

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Також Пунам Кришан назвала інші ознаки:

  • втома;
  • задишка;
  • опухлі щиколотки;
  • головні болі;
  • одутле обличчя.

Для профілактики проблем із нирками потрібно вживати багато рідини, зокрема чистої води.

Тим, кому складно це зробити, потрібно пити гарячі напої – чаї, каву, соки, фреші, а також їсти овочі та фрукти.

Джерело: Express

Теги
Поради , хвороба
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