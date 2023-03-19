Експерти благодійної організації Товариство Альцгеймера в коментарі популярному британському онлайн-виданню назвали п’ять ознак ранньої деменції, які проявляються в повсякденному житті.

– Наразі немає ліків від деменції, але рання діагностика може допомогти уповільнити стан мозку і довше зберігати розумову функцію, – відзначають фахівці.

За їхніми словами, всупереч поширеній думці, деменція не є природною частиною старіння. Це робить важливим знання попереджувальних ознак, щоб швидко визначити стан мозку.

1.Проблеми з пам’яттю часто є першою ознакою. Людина може не пам’ятати останніх подій або продовжує губити предмети, такі як ключі та окуляри.

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2.Мова та спілкування. Час від часу кожному з нас буває складно підібрати правильне слово. Але якщо ця проблема виникає все частіше, вона може бути ознакою недоумства.

На думку експертів, людина може намагатися знайти правильне слово в розмові або взагалі не розуміти, що їй говорять.

3.Зорово-перцептивні труднощі означають проблеми з оцінкою відстані, наприклад, при підйомі по сходах.

4.Зміни настрою або емоцій. Людині з деменцією може здатися, що вона змінилася і втратила інтерес до соціальних взаємодій та хобі. Вона може здаватися більш тривожною, сумною, наляканою і навіть пригніченою.

Крім того, ці люди стають більш дратівливими через втрачені здібності або легко засмучуються.

5.Труднощі в обмірковуванні і плануванні. Стан мозку може легко заплутати людину або ускладнити прийняття складних рішень, таких як фінансові.

Поговоріть з лікарем загальної практики, якщо ви стаєте все більш забудькуватим і відчуваєте ранні ознаки, що вказують на деменцію, радять фахівці Національної служби здоров’я Великої Британії (NHS).

Джерело: Express