Стоматолог Арміне Ахмедова розповіла Фактам ICTV, від чого з’являється стоматит, чи можна його лікувати в домашніх умавамяк та як полегшити симптоми.

– Стоматит – це запалення слизової оболонки порожнини рота. Він може вразити будь-яку поверхню ротової порожнини, – пояснює медик.

За її словами, спровокувати стоматит може що завгодно, від цієї неприємної болячки ніхто не застрахований. Але все ж є низка факторів, які найчастіше викликають стоматит. А саме:

бактерії та інфекції ротової порожнини ( карієс,

захворювання шлунково-кишкового тракту інфекційного або вірусного типу;

респіраторні захворювання (ГРВІ, грип);

часте травмування язика ортопедичними або ортодонтичними конструкціями;

ортопедичними або ортодонтичними конструкціями; пошкодження язика при сколах зуба;

при сколах зуба; грибкова інфекція;

шкідливі звички (куріння, алкоголь);

опік язика або вживання гострих продуктів.

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Як лікувати стоматит

– При відсутності лікування ознаки стоматиту повністю зникають, але це не означає, що пацієнт вилікувався від патології, – застерігає лікар.

За її словами, запальний процес переходить в хронічну форму і при ослабленні імунітету або впливі подразника виникає рецидив.

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Як полегшити симптоми:

ретельно дотримуватися гігієни порожнини рота.

не вживати в їжу кисле, дуже холодне, дуже гаряче, гостре і солоне;

робити ротові ванночки ополіскувачем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;

використовувати гель від стоматиту GUM Afta Clear;

знеболювання і при підвищенні температури – Нурофен або Парацетамол;

при тяжкому перебігу хвороби слід приймати таблетки від алергії Тигофаст-180, L-цет по одній на ніч протягом трьох днів.

– Діагноз встановлюється клінічно, тому краще якомога раніше записатися на консультацію до стоматолога, – рекомендує Арміне Ахмедова.

Медик зазначає, що самолікування може погіршити ситуацію. Різні полоскання лише приберуть симптоми, але не причину. І наступного разу це призведе до більш важкого перебігу хвороби.