Стоматолог Арміне Ахмедова розповіла Фактам ICTV, від чого з’являється стоматит, чи можна його лікувати в домашніх умавамяк та як полегшити симптоми.
– Стоматит – це запалення слизової оболонки порожнини рота. Він може вразити будь-яку поверхню ротової порожнини, – пояснює медик.
За її словами, спровокувати стоматит може що завгодно, від цієї неприємної болячки ніхто не застрахований. Але все ж є низка факторів, які найчастіше викликають стоматит. А саме:
- бактерії та інфекції ротової порожнини (карієс, гінгівіт, пародонтит та ін.);
- захворювання шлунково-кишкового тракту інфекційного або вірусного типу;
- респіраторні захворювання (ГРВІ, грип);
- часте травмування язика ортопедичними або ортодонтичними конструкціями;
- пошкодження язика при сколах зуба;
- грибкова інфекція;
- шкідливі звички (куріння, алкоголь);
- опік язика або вживання гострих продуктів.
Як лікувати стоматит
– При відсутності лікування ознаки стоматиту повністю зникають, але це не означає, що пацієнт вилікувався від патології, – застерігає лікар.
За її словами, запальний процес переходить в хронічну форму і при ослабленні імунітету або впливі подразника виникає рецидив.
Як полегшити симптоми:
- ретельно дотримуватися гігієни порожнини рота. Чистити зуби після кожного прийому їжі, не використовувати електричну і звукову щітку;
- не вживати в їжу кисле, дуже холодне, дуже гаряче, гостре і солоне;
- робити ротові ванночки ополіскувачем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;
- використовувати гель від стоматиту GUM Afta Clear;
- знеболювання і при підвищенні температури – Нурофен або Парацетамол;
- при тяжкому перебігу хвороби слід приймати таблетки від алергії Тигофаст-180, L-цет по одній на ніч протягом трьох днів.
– Діагноз встановлюється клінічно, тому краще якомога раніше записатися на консультацію до стоматолога, – рекомендує Арміне Ахмедова.
Медик зазначає, що самолікування може погіршити ситуацію. Різні полоскання лише приберуть симптоми, але не причину. І наступного разу це призведе до більш важкого перебігу хвороби.