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Від чого з’являється стоматит і як полегшити його симптоми — стоматолог

26 Грудня 2022, 14:09
Ірина Цимбал журналістка Факти ICTV
зуби, стоматолог
Джерело: Depositphotos

Стоматолог Арміне Ахмедова розповіла Фактам ICTV, від чого з’являється стоматит, чи можна його лікувати в домашніх умавамяк та як полегшити симптоми.

– Стоматит – це запалення слизової оболонки порожнини рота. Він може вразити будь-яку поверхню ротової порожнини, – пояснює медик.

За її словами, спровокувати стоматит може що завгодно, від цієї неприємної болячки ніхто не застрахований. Але все ж є низка факторів, які найчастіше викликають стоматит. А саме:

  • бактерії та інфекції ротової порожнини (карієс, гінгівіт, пародонтит та ін.);
  • захворювання шлунково-кишкового тракту інфекційного або вірусного типу;
  • респіраторні захворювання (ГРВІ, грип);
  • часте травмування язика ортопедичними або ортодонтичними конструкціями;
  • пошкодження язика при сколах зуба;
  • грибкова інфекція;
  • шкідливі звички (куріння, алкоголь);
  • опік язика або вживання гострих продуктів.

стоматит

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Як лікувати стоматит

– При відсутності лікування ознаки стоматиту повністю зникають, але це не означає, що пацієнт вилікувався від патології, – застерігає лікар.

За її словами, запальний процес переходить в хронічну форму і при ослабленні імунітету або впливі подразника виникає рецидив.

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Як полегшити симптоми:

  • ретельно дотримуватися гігієни порожнини рота. Чистити зуби після кожного прийому їжі, не використовувати електричну і звукову щітку;
  • не вживати в їжу кисле, дуже холодне, дуже гаряче, гостре і солоне;
  • робити ротові ванночки ополіскувачем Стоматидин, Хлоргексидин дента 0.12%;
  • використовувати гель від стоматиту GUM Afta Clear;
  • знеболювання і при підвищенні температури – Нурофен або Парацетамол;
  • при тяжкому перебігу хвороби слід приймати таблетки від алергії Тигофаст-180, L-цет по одній на ніч протягом трьох днів.

– Діагноз встановлюється клінічно, тому краще якомога раніше записатися на консультацію до стоматолога, – рекомендує Арміне Ахмедова.

Медик зазначає, що самолікування може погіршити ситуацію. Різні полоскання лише приберуть симптоми, але не причину. І наступного разу це призведе до більш важкого перебігу хвороби.

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