Як зрозуміти, що кашель — це симптом небезпечного захворювання, а не просто звичайна застуда. За якими ознаками це можна визначити. На це питання на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе відповіли фахівці з фтизіатрії.

– Важливо зрозуміти, що кашель – це не хвороба. Це симптом, який допомагає нам позбутися чогось, чого в нашому організмі бути не повинно, – пояснюють медики.

І уточнюють: ми відкашлюємо слиз, в якому можуть міститися збудники хвороб, викашлює пил, сторонні предмети тощо.

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Але буває і так, що кашель затягується. У багатьох випадках це зовсім не означає, що ви захворіли чимось страшним.

За словами експертів, частіше кашель просто триває після вже перенесеної вірусної інфекції. Іноді він може тривати протягом 3-8 тижнів, але зазвичай проходить самостійно і без лікування.

Однак, якщо ви кашляєте вже більше восьми тижнів і краще не стає, це точно причина звернутися до лікаря.

– Яскравий приклад кашлю після вірусної інфекції – це коронавірус. Близько 5% перехворілих можуть кашляти орієнтовно рік і більше, – говорить фтизіатр і пульмонолог Марина Корчинська.

Лікар зазначає, що дуже важливо бути уважними до проявів, які вказують на те, що кашель може бути симптомом небезпечного захворювання.

А саме:

кашель в динаміці стає більш інтенсивним;

мокрота змінилася, в ній з’явився гній або навіть кров;

кількість мокротиння збільшилася;

відчуття стиснення в грудях.

Також зверніть увагу на симптоми, які супроводжують кашель:

лихоманка;

утруднене дихання;

свистяче дихання;

втрата ваги;

сильна втома;

пітливість ночами тощо .

– Часто причиною тривалого кашлю є синдром постназального затікання або рефлюкс езофагіт. Це ситуація, коли частина вмісту шлунка потрапляє в стравохід, ротоглотку або дихальні шляхи, – каже лікар.

За словами медика, причиною кашлю може бути наша психіка. Такий кашель називають психогенним.

Він часто виникає саме у дітей. Хоча кашель цей буває досить гучним, він магічним чином проходить, коли дитина спить або відволікає увагу на щось. Для лікування цього типу кашлю може знадобитися участь психотерапевта або психіатра.

Звичайно, тривалий кашель може бути ознакою туберкульозу. Але, як каже, фтизіатр, якщо є туберкульоз гортані, трахеї або бронхів, то кашель настільки докучливий і стійкий до будь-яких препаратів проти кашлю, що пацієнти досить швидко звертаються за допомогою.

А ось інші легеневі форми туберкульозу можуть протікати взагалі без кашлю. Тому кашель не є типовим симптомом туберкульозу, зазначає медик.

Джерело: Бережи себе