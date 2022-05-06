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Від укусу комахи померла жінка на Закарпатті. Що робити, щоб уникнути тяжких наслідків для здоров’я

6 Травня 2022, 17:22
Міла Грубнік редакторка розділу Здоров’я
бджола, пчела
Джерело: Pixabay

В Україну прийшло тепло. Разом з ним прокинулися комахи, які можуть жалити людей. Для деяких це лише неприємний момент, інші ж можуть потерпати від тяжких алергічних реакцій. Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті внаслідок укусу комахи померла 38-річна жінка.

Що робити після укусу комахи, розповів лікар медицини невідкладних станів Ужгородської станції ЕМД Андрій Семедій.

За його словами, щоб вберегтися від укусів, треба правильно одягатися – під час перебування на природі одягати закритий одяг, взуття та брати з собою головні убори.

Що робити, якщо вкусила комаха:

  • оглянути вражене місце та спробувати визначити, яка комаха вкусила (бджола лишає жало, оса – ні);
  • не тиснути та не чесати зону, це лише сприяє проникненню отрути;
  • промити місце укусу;
  • витягти жало;
  • продезінфікувати місце укусу за допомогою антисептику;
  • використати протиалергічний препарат місцево чи всередину.

Водночас можуть бути стани, які потребуватимуть звернення до лікаря.

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Коли йти до лікарні:

  • після укусу понад трьох бджіл чи ос;
  • укус в зону обличчя чи комаха вразила язик, губу, гортань;
  • якщо раніше були випадки набряку Квінке, анафілактичного шоку;
  • фіксуються тривожні симптоми – нудота, блювання, судоми, помутніння свідомості.

Джерело
Суспільне
Теги
Алергія, Поради, поради лікаря
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