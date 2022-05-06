В Україну прийшло тепло. Разом з ним прокинулися комахи, які можуть жалити людей. Для деяких це лише неприємний момент, інші ж можуть потерпати від тяжких алергічних реакцій. Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті внаслідок укусу комахи померла 38-річна жінка.
Що робити після укусу комахи, розповів лікар медицини невідкладних станів Ужгородської станції ЕМД Андрій Семедій.
За його словами, щоб вберегтися від укусів, треба правильно одягатися – під час перебування на природі одягати закритий одяг, взуття та брати з собою головні убори.
Що робити, якщо вкусила комаха:
- оглянути вражене місце та спробувати визначити, яка комаха вкусила (бджола лишає жало, оса – ні);
- не тиснути та не чесати зону, це лише сприяє проникненню отрути;
- промити місце укусу;
- витягти жало;
- продезінфікувати місце укусу за допомогою антисептику;
- використати протиалергічний препарат місцево чи всередину.
Водночас можуть бути стани, які потребуватимуть звернення до лікаря.
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Коли йти до лікарні:
- після укусу понад трьох бджіл чи ос;
- укус в зону обличчя чи комаха вразила язик, губу, гортань;
- якщо раніше були випадки набряку Квінке, анафілактичного шоку;
- фіксуються тривожні симптоми – нудота, блювання, судоми, помутніння свідомості.