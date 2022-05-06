В Україну прийшло тепло. Разом з ним прокинулися комахи, які можуть жалити людей. Для деяких це лише неприємний момент, інші ж можуть потерпати від тяжких алергічних реакцій. Зокрема, стало відомо, що на Закарпатті внаслідок укусу комахи померла 38-річна жінка.

Що робити після укусу комахи, розповів лікар медицини невідкладних станів Ужгородської станції ЕМД Андрій Семедій.

За його словами, щоб вберегтися від укусів, треба правильно одягатися – під час перебування на природі одягати закритий одяг, взуття та брати з собою головні убори.

Що робити, якщо вкусила комаха:

оглянути вражене місце та спробувати визначити, яка комаха вкусила (бджола лишає жало, оса – ні);

не тиснути та не чесати зону, це лише сприяє проникненню отрути;

промити місце укусу;

витягти жало;

продезінфікувати місце укусу за допомогою антисептику;

використати протиалергічний препарат місцево чи всередину.

Водночас можуть бути стани, які потребуватимуть звернення до лікаря.

Коли йти до лікарні: