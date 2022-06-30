Про високий ступінь небезпеки правця, симптоми та способи профілактики смертельно небезпечної хвороби розповіли експерти Міністерства охорони здоров’я України.

– Бактерії, що викликають правець, живуть в грунті, пилу й кишковому тракті тварин. Інфікуватися можна навіть через крихітну подряпину, але ймовірність значно вище після отримання глибоких ран, – відзначають фахівці.

І попереджають: смертність від правця сягає 70%.

Зараз дивляться

Правець – це небезпечне інфекційне захворювання, яке не передається від людини до людини, але на нього можна заразитися через пошкодження шкірних покривів.

Цьому також сприяють підвищений ризик поранень й обмежений доступ до засобів гігієни та медичної допомоги.

Як відбувається інфікування правцем

Токсини, які виділяють бактерії, вражають нервову систему.

Симптоми правця з’являються приблизно через тиждень після зараження і в проміжку між трьома днями і трьома тижнями.

Симптоми правця:

найпоширеніший – стиснення щелеп;

головний біль;

дратівливість і тривожність;

прискорене серцебиття і підвищення кров’яного тиску;

скутість м’язів (щелеп, шиї і рук, ніг або живота);

проблеми з ковтанням.

Якщо інфікована людина вчасно не отримає медичну допомогу, правець може призвести до смерті від задухи.

Профілактика правця

Найкращим захистом від правця є вакцинація:

згідно Національного календаря профілактичних щеплень, дитина отримує вакцину від правця в 2,4,6 і 18 місяців;

у 6 і 16 років потрібна ревакцинація;

кожні 10 років — в 26, 36, 46, 56, 66 і далі — ревакцинацію потрібно повторювати.

Вакцини від дифтерії та правця в державних закладах охорони здоров’я безкоштовні.