Лікар Раджа Мохан у коментарі популярному британському онлайн-виданню розповів про найпоширеніші причини, через які ми можемо відчувати втому впродовж усього дня, і це може бути серйозно.

За словами медика, першою та очевидною причиною втоми є недосипання ночами, тому лікарі рекомендують дорослим нічний сон від семи до дев’яти годин.

Однак Мохан назвав й інші, більш серйозні причини втоми.

Апное уві сні або хропіння. Цей стан змушує на мить перестати дихати під час сну, що призводить до погіршення якості сну і вдень спричиняє не лише втому, а й перепади настрою, головні болі.

Анемія – стан, за якого в організмі недостатньо еритроцитів. Найпоширенішими причинами є дефіцит заліза або вітаміну B12.

Проблеми зі щитоподібною залозою. Основна функція щитоподібної залози полягає у виробленні гормонів, які допомагають регулювати обмін речовин.

За словами Мохана, як гіперактивна, так і гіпоактивна щитоподібна залоза може спричиняти втому та інші симптоми, як-от чутливість до холоду або тепла, збільшення або втрата ваги, депресія, перепади настрою, м’язові болі.

Депресія може спричиняти різні фізичні симптоми, включно з втомою і низьким рівнем енергії.

Діабет. Високий рівень цукру в крові може спричинити втому, а також інші симптоми, такі як підвищена спрага та часте сечовипускання.

Зневоднення. Недостатнє вживання рідини може призвести до зневоднення, яке може спричинити втому та інші симптоми.

Погане харчування. Дотримання дієти з високим вмістом цукру, оброблених харчових продуктів і шкідливих жирів може спричинити відчуття втоми та млявості.

Якщо ви відчуваєте незрозумілу втому протягом дня, вам слід поговорити зі своїм лікарем і з’ясувати причини цього стану.

Джерело: Express