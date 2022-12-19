Фахівці популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіли, що таке гемофільна інфекція, в чому полягає її небезпека і як захиститися від цього захворювання.

– Бактеріальні пневмонії у людей з ГРВІ або після значних стресів для організму (переохолодження, наднавантаження тощо) мають конкретних винуватців. І це, відповідно, бактерії, – пояснюють медики.

За їхніми словами, бактерії часто є навколо або всередині нас у незначній кількості. Але при зниженні опорної функції імунітету можуть викликати гнійне захворювання.

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Зазначається, що другим за поширеністю збудником таких процесів (після пневмокока) є гемофільна паличка, яка викликає гемофільну інфекцію (Hib-інфекцію).

– Гемофільна інфекція може бути як самостійним захворюванням, так і розвинутися на тлі інших бактеріальних або вірусних захворювань, – пишуть фахівці.

За їхніми словами, спочатку бактерія вражає переважно дихальні шляхи. Також гемофільна паличка може викликати запалення легень, середній отит, менінгіт, а ще — ускладнення, такі як перикардит, синусит та інші.

Процес лікування гемофільної інфекції (Hib-інфекції) наразі ускладнюється тим, що внаслідок масового нераціонального використання антибіотиків збудник стає все більш стійким до основних груп препаратів.

– Це означає, що звичайний отит може стати смертельно небезпечним захворюванням, як це було сотню років тому. Хворіють найчастіше діти віком від 6 місяців до 4 років, – зазначають медики.

За їхніми словами, єдиним надійним засобом захисту є щеплення. За Національним календарем дитину вакцинують безкоштовно в 2, 4 і 12 місяців моновакциною або комбінованими, що містять Hib-компонент. Дорослі люди можуть щепитися окремо за власні кошти.

Зазначається, що масова вакцинація від гемофільної інфекції сучасними кон’югованими препаратами показує різке зменшення випадків бактеріальних процесів у дітей і дорослих. Це не тільки сприяє поліпшенню якості життя населення, а й запобігає зайвому використанню антибіотиків для лікування.

– Враховуючи глобальну загрозу від стійких до антибактеріальної терапії збудників, це найголовніший для людства ефект вакцинації від Hib-інфекції, – запевняють експерти.

І наголошують: і на персональному рівні таке щеплення надважливе, щоб уникнути необхідності регулярно приймати антибіотики з усіма їхніми побічними діями.

Джерело: Бережи себе