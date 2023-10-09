Симптоми деменції є набором важливих ознак, що свідчать про стан мозку, а не саму хворобу.

Вони можуть виникнути через різні патології, такі як хвороба Альцгеймера, і варіюють залежно від ураженої частини мозку.

Ранні симптоми деменції, які можуть з’явитися до встановлення точного діагнозу: втрата пам’яті, труднощі з концентрацією та у виконанні звичних повсякденних завдань.

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Люди можуть заплутуватися в часі та місці, мати проблеми зі словами та зазнавати змін настрою.

Ці ранні симптоми часто є легкими та поступовими, їх інколи називають легким когнітивним порушенням.

Деякі люди можуть навіть не помічати цих ознак у себе, а родичі і друзі можуть не сприймати їх серйозно.

Хвороба Альцгеймера, яка є найпоширенішою причиною деменції, супроводжується проблемами пам’яті, поведінковими змінами та труднощами зі спілкуванням.

Судинна деменція, яка на другому місці за популярністю серед причин, має подібні симптоми. Проте з більшими проблемами пам’яті та фізичного стану.

Деменція з тільцями Леві характеризується галюцинаціями та порушеннями сну, водночас вона схожа на хворобу Альцгеймера.

Лобово-скронева деменція менш поширена, але проблемніша за попередні. Вона призводить до змін особистості, втрати соціальної обізнаності та проблем з мовою.

На пізніх стадіях деменції проявляється втрата пам’яті та здатність до спілкування. Люди можуть не впізнавати близьких та втратити здатність говорити. Поведінкові проблеми, порушення сну та проблеми з харчуванням стають досить поширеними на цьому етапі.

Важливо звертатися до лікаря загальної практики, якщо виявлено будь-які симптоми деменції. Раннє виявлення може допомогти вчасно розпочати лікування та впоратися з хворобою.

Джерело: NHS