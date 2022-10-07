Досвідчений консультант з грудного вигодовування Вікторія Іванова на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, що таке мастит, про причини його появи і про найпоширеніші міфи щодо цього патологічного стану.
– Існує міф, що груди можна застудити, і тоді жінка стикається зі страшними наслідками: набряк, біль, затвердіння в грудях тощо. Насправді це не так, – каже Вікторія.
За її словами, асоціації з застудою виникають через те, що часто першими ознаками маститу є лихоманка і висока температура.
Симптоми маститу
Мастит – це запалення тканини молочної залози. Серед частих причин захворювання — інфекція.
– Також причиною може бути лактостаз (застій молока), який вчасно не був усунутий, – зазначає фахівець.
Основні симптоми маститу:
- підвищення температури;
- на грудях є набрякла ділянка;
- набрякла ділянка може бути червонуватого кольору (якщо у вас темна шкіра, це може не так чітко відслідковуватися);
- часто груди можуть бути гарячими на дотик;
- у грудях може відчуватися печіння (весь час або під час годування);
- виділення із сосків: білі або з домішками крові;
- затвердіння в грудях, відчуття “грудочок” або “шишок”;
- утома.
Небезпечні міфи про мастит
Як з’ясувалося, міф про те, що до маститу призводить застуда — не єдиний. Щодо лікування маститу також багато дезінформації, яка може погіршити стан жінки.
– Є помилка, що чим більше жінка п’є, тим більше утворюється молока і, як наслідок, більше проблем. Це неправда. Під час маститу жінка відчуває інтоксикацію, тому потрібно пити достатньо рідини, інакше вона отримає ще й зневоднення, – каже медик.
Інший небезпечний міф, на який вказує експерт, це заборона годувати дитину. Якщо мати цього хоче, вона може і далі годувати дитину під час лікування маститу, навіть якщо призначений антибіотик.
Не менш поширений міф – заборона на жарознижувальні препарати.
– Якщо мати, яка годує, має високу температуру (або від маститу, або з інших причин), вона може абсолютно спокійно приймати парацетамол, — зазначає консультант.
І попереджає: якщо мастит не лікувати, це може призвести до абсцесу, що вимагає хірургічного втручання. Тому при перших симптомах маститу слід терміново звернутися до лікаря.
Джерело: Бережи себе