Досвідчений консультант з грудного вигодовування Вікторія Іванова на майданчику онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла, що таке мастит, про причини його появи і про найпоширеніші міфи щодо цього патологічного стану.

– Існує міф, що груди можна застудити, і тоді жінка стикається зі страшними наслідками: набряк, біль, затвердіння в грудях тощо. Насправді це не так, – каже Вікторія.

За її словами, асоціації з застудою виникають через те, що часто першими ознаками маститу є лихоманка і висока температура.

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Симптоми маститу

Мастит – це запалення тканини молочної залози. Серед частих причин захворювання — інфекція.

– Також причиною може бути лактостаз (застій молока), який вчасно не був усунутий, – зазначає фахівець.

Основні симптоми маститу:

підвищення температури;

на грудях є набрякл а ділянк а ;

ділянк ; набрякл а ділянк а може бути червонуватого кольору (якщо у вас темна шкіра, це може не так чітко відслідковуватися);

ділянк може бути червонуватого кольору (якщо у вас темна шкіра, це може не так чітко відслідковуватися); часто груди мож уть бути гаряч ими на дотик;

бути на дотик; у грудях може відчуватися печіння (весь час або під час годування);

виділення із сосків: білі або з домішками крові;

затвердіння в грудях, відчуття “грудочок” або “шишок”;

утома.

Небезпечні міфи про мастит

Як з’ясувалося, міф про те, що до маститу призводить застуда — не єдиний. Щодо лікування маститу також багато дезінформації, яка може погіршити стан жінки.

– Є помилка, що чим більше жінка п’є, тим більше утворюється молока і, як наслідок, більше проблем. Це неправда. Під час маститу жінка відчуває інтоксикацію, тому потрібно пити достатньо рідини, інакше вона отримає ще й зневоднення, – каже медик.

Інший небезпечний міф, на який вказує експерт, це заборона годувати дитину. Якщо мати цього хоче, вона може і далі годувати дитину під час лікування маститу, навіть якщо призначений антибіотик.

Не менш поширений міф – заборона на жарознижувальні препарати.

– Якщо мати, яка годує, має високу температуру (або від маститу, або з інших причин), вона може абсолютно спокійно приймати парацетамол, — зазначає консультант.

І попереджає: якщо мастит не лікувати, це може призвести до абсцесу, що вимагає хірургічного втручання. Тому при перших симптомах маститу слід терміново звернутися до лікаря.

Джерело: Бережи себе