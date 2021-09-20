Відкриття бактерії Helicobacter pylori дозволило зменшити кількість випадків рецидивуючої виразки шлунка і 12-палої кишки в кілька разів. Про те, як діагностувати і лікувати виразку, чи дотримуватися спеціальної дієти, розповідає лікар-гастроентеролог, дієтолог, к.м.н. Олег Швець.
Що таке виразкова хвороба хвороба шлунка і 12-палої кишки?
Це хронічне захворювання шлунка і 12-палої кишки, яке проявляється дефектом слизової оболонки (виразкою). Хвороба досить поширена: близько 4-6% всього дорослого населення страждає від виразки. Найчастіше хворіють чоловіки у віці 35-50 років.
Причини виникнення виразкової хвороби?
- Головна причина – бактерія Helicobacter pylori
- Порушення режиму харчування
- Тривалий прийом препаратів, що впливають на слизову оболонку шлунка
- Зловживання алкогольними напоями та тютюнопаління
- Стреси
- Генетична схильність
Які симптоми виразкової хвороби
Основні симптоми прояву виразки:
- Ниючі або переймоподібні болі в епігастральній ділянці. Виникають від голоду або безпосередньо після їжі
- Печія, відрижка кислим
- Нудота
- Важкість в епігастральній ділянці шлунка після їжі
- Зниження апетиту
- Під час кровотечі з виразок з'являється блювота кавовою гущею, темний кал
- Під час перфорації виразок - різкий біль в епігастральній ділянці, нудота, блювота
Сезонне загострення виразки
За останні 20 років багаторазово зменшилася кількість хворих на виразку шлунка і 12-палої кишки. Це сталося завдяки відкриттю найпоширенішої причини загострення виразки – бактерії Helicobacter pylori. Позбуття цієї інфекції фактично означає одужання від виразкової хвороби і відсутність осіннього або весняного загострення. Ті виразки, з якими ми маємо справу зараз, в основному медикаментозного походження і пов'язані зі вживанням певних ліків, а не з сезоном.
Діагностика
В разі підозри на виразку (варто сказати, що типові симптоми також зустрічаються нечасто) призначають відеоезофагогастродуоденоскопію з одночасним тестом на Helicobacter pylori.
Як лікують виразкову хворобу
Якщо наявність інфекції підтверджується, то призначають антибактеріальні препарати. В інших випадках лікують застосуванням протикислотних препаратів. Рекомендується починати лікування вже за перших ознак запалення в шлунку. Хірургічне лікування проводиться за показаннями: ускладнення виразкової хвороби шлунка (кровотеча, пенетрація, перфорація), часті загострення, в разі грубих деформацій шлунка і 12-палої кишки в результаті рубцевих змін.
Дієта при виразковій хворобі шлунка
Сучасні препарати для контролю кислотності дозволяють пацієнтам із виразкою харчуватись без особливих обмежень. Звісно, смажену, гостру, надто жирну їжу не варто вживати при загостренні, але загалом рекомендується дотримуватися принципів здорового, збалансованого харчування.