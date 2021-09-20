Сезонне загострення виразки

За останні 20 років багаторазово зменшилася кількість хворих на виразку шлунка і 12-палої кишки. Це сталося завдяки відкриттю найпоширенішої причини загострення виразки – бактерії Helicobacter pylori. Позбуття цієї інфекції фактично означає одужання від виразкової хвороби і відсутність осіннього або весняного загострення. Ті виразки, з якими ми маємо справу зараз, в основному медикаментозного походження і пов'язані зі вживанням певних ліків, а не з сезоном.