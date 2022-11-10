Виразковий коліт. Такий діагноз встановили медики Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру семирічній Марічці з Бродівщини.

Дівчинка чотири роки страждала від кишкових розладів з домішками крові, що спричинювали біль у животі, здуття та дискомфорт. Але лікарі, до яких звертались батьки Марічки, не могли встановити причину кровотечі, і лікували її від інфекційних захворювань, алергії на білок тощо.

Гастроентеролог Віта Волощук запідозрила виразковий коліт – запальне захворювання кишківника, при якому запалення виникає у слизовій оболонці товстої кишки та з’являються виразки, що призводить до тривалої діареї, дуже часто з кров’ю.

Зараз дивляться

Діагностичні обстеження підтвердили правильність діагнозу, тож дівчинці негайно розпочали лікування. Зараз школярка почуває себе набагато краще: симптоми хвороби поступово зникають, і батьки сподіваються, що незабаром кровотеча припиниться зовсім.

– Історія Марічки не зовсім типова, – розповіла лікарка. – Адже виразковий коліт у дітей до 10 років зустрічається рідко, найчастіше його діагностують у 15-25 років. Проте, знати про виразковий коліт потрібно усім батькам.

Симптоми виразкового коліту

Основним симптомом виразкового коліту є кишкові прояви: діарея, яка може містити кров або слиз.

У 50% хворих може виникати біль в животі і в області прямої кишки.

Запалення майже завжди вражає пряму кишку та нижню частину товстої кишки, але може уражати всю товсту кишку.

Симптоми, не пов’язані з кишківником — ураження суглобів (набряк і біль), очей, шкіри та жовчних проток.

Діагностика

Один з важливих етапів діагностики це проведення колоноскопії. Під час процедури лікар бере невеликі зразки тканини з товстої кишки, які можна дослідити під мікроскопом, щоб виявити виразковий коліт та виключити інші причини захворювання, які можуть мати подібні симптоми.

Лікування

Виразковий коліт не можна вилікувати, проте зазвичай його можна контролювати. Головне досягти ремісії та своєчасно проводити обстеження.

Більшість людей з виразковим колітом здатні жити активним життям.

Джерело: ЗУСДЦ

Фото: ЗУСДЦ