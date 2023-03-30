Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як ефективно і безпечно зняти закладеність носа і в яких випадках судинозвужувальні краплі не допоможуть.

– Сучасна фармакологія не може лікувати нежить. Тому що нежить викликають віруси, а з лікуванням вірусних захворювань все дуже складно, – зазначають медики.

Однак, за словами експертів, сучасна медицина може запропонувати полегшення від закладеного носа, що заважає спати і жити. І це полегшення – судинозвужувальні краплі. Вони зменшують набряк кров’яних судин в носі, що допомагає відкрити дихальні проходи.

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Препарати з такою дією доступні в різних формах: спреї, краплі, сиропи, таблетки або капсули, розчинний у воді порошок.

Деякі з них містять лише одну діючу речовину, наприклад оксиметазолін. Інші – комплекс речовин, зокрема жарознижувальні препарати, наприклад парацетамол.

Для деяких груп людей судинозвужувальні краплі можуть бути небезпечні. Вам слід порадитися з лікарем перед прийомом судинозвужувальних, якщо:

ви приймаєте інші ліки (наприклад, антидепресанти);

у вас діабет;

у вас підвищений тиск;

у вас гіпертиреоз (підвищена активність функції щитовидної залози);

ви – чоловік, і у вас збільшена простата;

у вас є хронічні захворювання печінки, нирок, серця або проблеми з кровообігом;

у вас глаукома.

Як правильно використовувати судинозвужувальні краплі

Навіть якщо ви доросла людина без хронічних хвороб, не вагітні і не приймаєте додаткові ліки, важливо знати деякі особливості таких крапель.

По-перше, їх не можна використовувати занадто часто – не частіше 1-4 разів на день. Перед застосуванням прочитайте, який інтервал рекомендований інструкцією для того конкретного препарату, який ви приймаєте.

По-друге, не можна приймати судинозвужувальні препарати більше одного тижня. Інакше це тільки посилить закладеність носа. Якщо за тиждень використання крапель немає змін в симптомах, Вам слід звернутися до лікаря.

Які бувають побічні ефекти

Серед найбільш поширених:

сонливість;

подразнення слизової носа;

головний біль;

відчуття нудоти;

пересихання в роті;

шорсткість;

відчуття неспокою та/або збудження.

Побічні ефекти пройдуть, як тільки ви припините використовувати краплі.

Джерело: Бережи себе