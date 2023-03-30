Фахівці популярного онлайн-ресурсу доказової медицини Бережи себе розповіли, як ефективно і безпечно зняти закладеність носа і в яких випадках судинозвужувальні краплі не допоможуть.
– Сучасна фармакологія не може лікувати нежить. Тому що нежить викликають віруси, а з лікуванням вірусних захворювань все дуже складно, – зазначають медики.
Однак, за словами експертів, сучасна медицина може запропонувати полегшення від закладеного носа, що заважає спати і жити. І це полегшення – судинозвужувальні краплі. Вони зменшують набряк кров’яних судин в носі, що допомагає відкрити дихальні проходи.
Препарати з такою дією доступні в різних формах: спреї, краплі, сиропи, таблетки або капсули, розчинний у воді порошок.
Деякі з них містять лише одну діючу речовину, наприклад оксиметазолін. Інші – комплекс речовин, зокрема жарознижувальні препарати, наприклад парацетамол.
Для деяких груп людей судинозвужувальні краплі можуть бути небезпечні. Вам слід порадитися з лікарем перед прийомом судинозвужувальних, якщо:
ви приймаєте інші ліки (наприклад, антидепресанти);
- у вас діабет;
- у вас підвищений тиск;
- у вас гіпертиреоз (підвищена активність функції щитовидної залози);
- ви – чоловік, і у вас збільшена простата;
- у вас є хронічні захворювання печінки, нирок, серця або проблеми з кровообігом;
- у вас глаукома.
Як правильно використовувати судинозвужувальні краплі
Навіть якщо ви доросла людина без хронічних хвороб, не вагітні і не приймаєте додаткові ліки, важливо знати деякі особливості таких крапель.
По-перше, їх не можна використовувати занадто часто – не частіше 1-4 разів на день. Перед застосуванням прочитайте, який інтервал рекомендований інструкцією для того конкретного препарату, який ви приймаєте.
По-друге, не можна приймати судинозвужувальні препарати більше одного тижня. Інакше це тільки посилить закладеність носа. Якщо за тиждень використання крапель немає змін в симптомах, Вам слід звернутися до лікаря.
Які бувають побічні ефекти
Серед найбільш поширених:
- сонливість;
- подразнення слизової носа;
- головний біль;
- відчуття нудоти;
- пересихання в роті;
- шорсткість;
- відчуття неспокою та/або збудження.
Побічні ефекти пройдуть, як тільки ви припините використовувати краплі.
Джерело: Бережи себе