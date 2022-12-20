Цього року грип стартував доволі швидко. Дуже багато хворих серед дорослих і дітей. Перебіг різний: від легкої форми до реанімації.

Проявляється він раптово і гостро: різко виражена ломота в тілі, озноб, біль у голові, очах. Водночас ГРВІ має поступовий початок, характеризується загальною слабкістю, нежитем.

Як лікувати грип в домашніх умовах – читайте в матеріалі.

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Сімейний лікар Тарас Жиравецький вважає, що при появі перших симптомів хвороби потрібно насамперед здати швидкий тест на Covid-19.

Якщо у вас підіймається температура вище 38,5, то її краще збивати. Так організм легше переносить грип. Також не потрібно одразу колоти антибактеріальні препарати.

Як лікувати грип в домашніх умовах

не призначайте самі собі ліки;

уникайте контактів з людьми;

пийте багато рідини: чай, узвари, теплу воду з лимоном та медом;

провітрюйте приміщення;

збийте температуру (якщо вона є);

побільше відпочивайте;

іноді гуляйте на свіжому повітрі;

не загортайтеся у теплі ковдри;

не натирайте себе алкоголем чи оцтом.

Коли потрібно звертатися до лікаря:

Варто терміново зв’язатись зі спеціалістом, якщо у вас з’явились:

задишка;

висипи на тілі;

кровохаркання;

синій відтінок шкіри;

блювання та пронос;

біль в грудях;

зниження тиску;

аритмія;

порушення свідомості;

судоми.