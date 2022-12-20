Цього року грип стартував доволі швидко. Дуже багато хворих серед дорослих і дітей. Перебіг різний: від легкої форми до реанімації.
Проявляється він раптово і гостро: різко виражена ломота в тілі, озноб, біль у голові, очах. Водночас ГРВІ має поступовий початок, характеризується загальною слабкістю, нежитем.
Як лікувати грип в домашніх умовах – читайте в матеріалі.
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Сімейний лікар Тарас Жиравецький вважає, що при появі перших симптомів хвороби потрібно насамперед здати швидкий тест на Covid-19.
Якщо у вас підіймається температура вище 38,5, то її краще збивати. Так організм легше переносить грип. Також не потрібно одразу колоти антибактеріальні препарати.
Як лікувати грип в домашніх умовах
- не призначайте самі собі ліки;
- уникайте контактів з людьми;
- пийте багато рідини: чай, узвари, теплу воду з лимоном та медом;
- провітрюйте приміщення;
- збийте температуру (якщо вона є);
- побільше відпочивайте;
- іноді гуляйте на свіжому повітрі;
- не загортайтеся у теплі ковдри;
- не натирайте себе алкоголем чи оцтом.
Коли потрібно звертатися до лікаря:
Варто терміново зв’язатись зі спеціалістом, якщо у вас з’явились:
- задишка;
- висипи на тілі;
- кровохаркання;
- синій відтінок шкіри;
- блювання та пронос;
- біль в грудях;
- зниження тиску;
- аритмія;
- порушення свідомості;
- судоми.
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