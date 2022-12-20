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Як лікувати грип в домашніх умовах: рекомендації лікаря

20 Грудня 2022, 11:57
Анна Голішевська Редакторка сайту
Грип
Джерело: Unsplash

Цього року грип стартував доволі швидко. Дуже багато хворих серед дорослих і дітей. Перебіг різний: від легкої форми до реанімації.

Проявляється він раптово і гостро: різко виражена ломота в тілі, озноб, біль у голові, очах. Водночас ГРВІ має поступовий початок, характеризується загальною слабкістю, нежитем.

Як лікувати грип в домашніх умовах –  читайте в матеріалі.

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Сімейний лікар Тарас Жиравецький вважає, що при появі перших симптомів хвороби потрібно насамперед здати швидкий тест на Covid-19.

Якщо у вас підіймається температура вище 38,5, то її краще збивати. Так організм легше переносить грип. Також не потрібно одразу колоти антибактеріальні препарати.

Як лікувати грип в домашніх умовах

  • не призначайте самі собі ліки;
  • уникайте контактів з людьми;
  • пийте багато рідини: чай, узвари, теплу воду з лимоном та медом;
  • провітрюйте приміщення;
  • збийте температуру (якщо вона є);
  • побільше відпочивайте;
  • іноді гуляйте на свіжому повітрі;
  • не загортайтеся у теплі ковдри;
  • не натирайте себе алкоголем чи оцтом.

Коли потрібно звертатися до лікаря:

Варто терміново зв’язатись зі спеціалістом, якщо у вас з’явились:

  • задишка;
  • висипи на тілі;
  • кровохаркання;
  • синій відтінок шкіри;
  • блювання та пронос;
  • біль в грудях;
  • зниження тиску;
  • аритмія;
  • порушення свідомості;
  • судоми.

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