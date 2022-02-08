Як правильно кашляти – яку техніку варто вивчити

Кашель є симптомом низки захворювань – дихальних шляхів, серцево-судинної системи. Коли він турбує, важливо пам’ятати не лише про культуру та інших людей, а ще й про те, щоб полегшити свій стан.

Терапевт та сімейний лікар Вікторія Дубенюк розповіла, як правильно кашляти.

– Кашель – це нормальний захисний механізм для видалення слизу та чужорідних часток з дихальних шляхів. Однак переміщення слизу вимагає спеціальної техніки очищення дихальних шляхів, – говорить Вікторія Дубенюк.

Як правильно кашляти

відкашлятися краще в серветку, викинути її, а потім обробити руки гелем на спиртовій основі;

якщо вона відсутня, кашляйте у внутрішній лікоть;

якщо ви кашляєте в руки, мийте їх негайно після кашлю.

Крім того, існує спеціальна техніка хаффінг, вона допомагає вивести слиз із легенів.

Техніка кашлю хаффінг

сядьте прямо, підборіддя злегка нахилене вгору, а рот відкритий;

зробіть повільний глибокий вдих, щоб наповнити легені приблизно на три чверті;

затримати дихання на дві-три секунди;

видихайте з силою, але повільно, на безперервному видиху, щоб перемістити слиз із бронхів малого калібру у великі бронхи;

повторіть цей маневр ще два рази, а потім однократно сильно покашляйте, щоб очистити слиз із верхніх дихальних шляхів;

робіть цикл від чотирьох до п’яти разів.

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Якщо кашель довго не минає, треба звернутися до фахівця.