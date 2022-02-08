Як правильно кашляти – яку техніку варто вивчити

Кашель є симптомом низки захворювань – дихальних шляхів, серцево-судинної системи. Коли він турбує, важливо пам’ятати не лише про культуру та інших людей, а ще й про те, щоб полегшити свій стан.
Терапевт та сімейний лікар Вікторія Дубенюк розповіла, як правильно кашляти.
– Кашель – це нормальний захисний механізм для видалення слизу та чужорідних часток з дихальних шляхів. Однак переміщення слизу вимагає спеціальної техніки очищення дихальних шляхів, – говорить Вікторія Дубенюк.
Як правильно кашляти
- відкашлятися краще в серветку, викинути її, а потім обробити руки гелем на спиртовій основі;
- якщо вона відсутня, кашляйте у внутрішній лікоть;
- якщо ви кашляєте в руки, мийте їх негайно після кашлю.
Крім того, існує спеціальна техніка хаффінг, вона допомагає вивести слиз із легенів.
Техніка кашлю хаффінг
- сядьте прямо, підборіддя злегка нахилене вгору, а рот відкритий;
- зробіть повільний глибокий вдих, щоб наповнити легені приблизно на три чверті;
- затримати дихання на дві-три секунди;
- видихайте з силою, але повільно, на безперервному видиху, щоб перемістити слиз із бронхів малого калібру у великі бронхи;
- повторіть цей маневр ще два рази, а потім однократно сильно покашляйте, щоб очистити слиз із верхніх дихальних шляхів;
- робіть цикл від чотирьох до п’яти разів.
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Якщо кашель довго не минає, треба звернутися до фахівця.