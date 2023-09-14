Зубний біль – одне з найнеприємніших відчуттів у житті. І, на превеликий жаль, він зазвичай виникає, коли немає можливості негайно звернутися до лікаря.

Стоматологиня Олена Прудка розповіла Фактам ICTV, що робити, коли зʼявився гній навколо зуба, чим полоскати та як можна полегшити біль у домашніх умовах.

Що таке флюс

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Флюс, або, по-науковому, щелепний періостит – це запальний процес, який виникає внаслідок інфекції в кореневому каналі зуба, навколо нього або в тканинах пародонту.

Чому виникає флюс

– Головна причина – це запалення кореня зуба внаслідок карієсу, проблем з яснами або накопичення залишків їжі. Гній утворюється як результат скупчення бактерій у вигляді рідини та мертвих кров’яних клітин, – говорить Олена Прудка.

Головні ознаки флюса:

Сильний біль, який не зникає. У деяких випадках пацієнт може відчувати пульсацію.

Набряк щелепи або обличчя.

Почервоніння та чутливість ясен. Місце навколо зуба стає надзвичайно чутливим, а ясна – болючими на дотик.

Неприємний солоний присмак у роті.

Загальна млявість.

Лихоманка. Гостра фаза часто супроводжується високою температурою.

– Не намагайтеся видаляти гній самостійно! Інфекція може поширитися та призвести до серйозних ускладнень. Наприклад, розповсюдитися на інші частини обличчя та тіла, – застерігає лікарка.

Що робити, коли зʼявився гній навколо зуба

Щоб запобігти розвитку запалення, фахівчиня радить:

Знеболювальні препарати. Німесил, кетанов, ібупрофен тощо дозволяють досить швидко зняти зубний біль і здебільшого доступні без рецепта.

Холодний компрес. Холод допомагає втамувати біль, зменшити набряк і запалення. Прикладайте загорнутий у рушник пакет із льодом до хворого місця на 15-20 хв принаймні тричі на день.

Спрей, що має потужну антибактеріальну дію. Розпиліть орасепт у ротовій порожнині, рідину можна проковтнути.

Чим полоскати зуб, щоб вийшов гній

Содовий розчин. Харчова сода має протизапальні та антибактеріальні властивості. Розчиніть одну чайну ложку солі в склянці теплої води. Полощіть рот кілька разів на день протягом двох хвилин.

– Не зволікайте, зверніться до стоматолога за першої можливості. Оскільки тільки фахівець може видалити інфекцію, – нагадує лікарка.

За її словами, лікування флюсу в домашніх умовах може бути лише тимчасовим заходом для зменшення симптомів. Важливо пам’ятати, що це в жодному разі не замінить професійної медичної допомоги.