Під час природних пологів тіло жінки зазнає сильного стресу. Доволі часто лікарям доводиться накладати породіллі спеціальні шви.

Післяпологові шви накладають при епізіотомії та розривах органів – шийка матки, піхви та промежини. При неналежному догляді шви можуть розійтися, що призведе до проблем зі здоровʼям.

Тому молоді матусі повинні правильно доглядати за швами та дослухатися до порад лікарів.

Як зрозуміти, що шви після пологів розійшлись, та що потрібно робити – дізнавалися Факти ICTV.

Чому шви після пологів можуть розійтися

Акушер-гінеколог Сергій Ахрамаєв зазначає, що післяпологові шви можуть розійтися, якщо за ними доглядати неналежним чином.

– Має бути постійна гігієна. Потрібно регулярно підмиватися та обробляти шов. Крім того, є шви при яких жінці не можна сідати. Відповідно, якщо не дотримуватись рекомендацій лікаря, шви можуть розійтися, – каже Ахрамаєв.

Також надійність швів залежить від майстерності лікаря. Якщо після пологів лікар зашив усе правильно, то проблем бути не повинно.

Як зрозуміти, що шви після пологів розійшлися

За словами акушера-гінеколога, жінка може помітити це візуально. Зʼявляються розходження, дірочок чи маленькі отвори на шві.

– Також помітити розходження чи появу отворів може партнер жінки, – каже Ахрамаєв.

Основними ознаками розходження швів є:

візуальні зміни – поява дірочок, отворів чи видимих розходжень;

біль;

неприємний запах;

специфічні виділення;

почервоніння;

будь-які інші зовнішні ознаки.

Що робити, якщо розійшовся післяпологовий шов

– Якщо ви зрозуміли, що шви розійшлися, потрібно обовʼязково звертатися до лікаря, який приймав у вас пологи. Чекати у такому випадку не можна. Це справа термінова! – додає гінеколог.

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, може початись гнійне запалення, яке лікується дуже довго. Крім того, на місці промежини може зʼявитися дефект. Це викликатиме дискомфорт та матиме не естетичний вигляд.

Як доглядати за післяпологовими швами