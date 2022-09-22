Як зняти зубний біль в домашніх умовах, якщо немає можливості попасти до лікаря. Як зміна пір року впливає на чутливість зубів. Про це на прохання Фактів ICTV розповіла наш експерт, лікар-стоматолог Оксана Михайлюк.

– Гострий зубний біль без допомоги стоматолога можливо зняти лише за допомогою фармацевтичних протизапальних препаратів, – зазначає Оксана Михайлюк.

За її словами, бажано мати в домашній аптечці ліки зі знеболювальною та протизапальною речовинами. Всі ці препарати досить швидко реагують на біль в зубах.

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При цьому, як зазначила стоматолог, вживання алкоголю в таких ситуаціях може на деякий час відвернути від болю і трохи приглушити його. Але знеболюючі препарати в цьому випадку набагато ефективніше. І вони – несумісні з алкоголем.

– Частково на подолання болю впливає і психосоматика, яка також може допомогти переключитися. Але знову ж таки, до пори до часу. Гострий зубний біль досить швидко нагадаємо про себе і про необхідність звернутися до лікаря, – стверджує медик.

Що ж стосується онлайн-консультації зі стоматологом, то, як запевняє Оксана Михайлюк, за допомогою цього способу лікар може пояснити пацієнтові деякі загальні деталі ситуації, що склалася. Але обговорити саме його клінічний випадок в онлайн-форматі неможливо.

Відповідаючи на питання з приводу можливого зв’язку зміни погодних умов і підвищення чутливості зубів, стоматолог відповіла, що прямої залежності тут немає.

За її словами, люди, які мають підвищену чутливість зубів, можуть відчувати неприємні відчуття через вдихання холодного повітря, який діє як подразник на чутливу зубну емаль.