До якого фахівця слід звернутися зі скаргами на біль та оніміння спини в області поперека, шиї або грудної клітки? Що може викликати защемлення нерва? На ці запитання Фактам ICTV відповіла терапевтка загальної практики, сімейна лікарка Людмила Сердюк.

– Як тільки ви відчули різкий біль в області поперека, шиї або грудній клітці, і він відразу не проходить, слід негайно звернутися до свого сімейного лікаря, який після огляду направить до профільного фахівця, – пояснює Людмила Сердюк.

За її словами, защемлення нерва відбувається раптово, і його провокують різні причини.

Причини защемлення нерва:

різке підняття важких предметів, зокрема й під час занять фітнесом;

тиск збільшеної матки під час вагітності;

надлишкова вага;

запальні процеси в суглобах;

незручна поза тіла під час роботи;

неправильне положення тіла уві сні;

травма;

стрес;

переохолодження.

Серед причин защемлення нерва терапевт також назвала остеохондроз, протрузію та грижу міжхребцевого диска. Найсерйозніша причина – пухлина хребта.

Зволікати зі зверненням до лікаря з приводу защемлення нерва не можна в жодному разі, адже цей стан може викликати різного роду ускладнення.

Людмила Сердюк не рекомендує знімати больові відчуття за допомогою ліків, оскільки це може змазати загальну картину невралгії. І, зрозуміло, знеболюючі не приберуть головну причину болю.

Де найчастіше відбувається защемлення нерва:

поперек – біль віддає в сідничні м’язи або в одне зі стегон, може свідчити також про запалення сідничного нерва;

шия – біль резонує в область лопатки, плеча або передпліччя, ускладнює повороти головою, супроводжується запамороченням і шумом у вухах;

грудна клітка – біль дуже схожий на серцевий напад, коли глибокі вдихи викликають відчуття поколювання.

До якого фахівця звертатися

Невролог, якщо йдеться про зміщення міжхребцевих дисків або пошкодження нервових відростків. Лікування медикаментозне.

Хірург, якщо виявлена міжхребцева грижа. Лікування – хірургічне втручання.

Мануальний терапевт, якщо біль обумовлений зміщенням або підвивихом хребців. Може полегшити стан за один прийом.

Остеопат. Зніме м’язову напругу, активізує кровообіг у місці защемлення.

Вертебролог. Здебільшого це фахівець з проблем спини, який практикує методи остеопата і мануального терапевта.

Онколог, якщо обстеження виявили пухлину хребта.