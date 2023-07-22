Експертка пояснює, чому фрукти і ягоди, які у великій кількості зараз продаються у магазинах і на базарах, можуть становити небезпеку для здоров’я. І як цієї небезпеки уникнути.
Влітку ми, користуючись моментом, налягаємо на вітаміни. Найбільшу популярність, особливо серед дітей, мають фрукти і ягоди. Не заморські, що продаються в супермаркетах цілий рік, а свої, звичні для наших українських садів і баштанів.
Проте, постійний експерт Фактів ICTV лікарка Марина Єріна запевняє, що у неї додалося пацієнтів саме з отруєннями цими вітамінними смаколиками.
Отож, які фрукти та ягоди з базару чи й з магазину, становлять реальну небезпеку для здоров’я, особливо дитячого?
– Найбільше людей звертаються за допомогою до медиків з отруєннями кавунами, динями, огірками, капустою, – запевняє лікарка.
Із кавунами і динями зрозуміло – винні нітрати.
– Ви не помиляєтеся, підвищений вміст нітратів і розмноження бактерій в м’якоті плоду найчастіше призводять до отруєння баштанними, – говорить Єріна.
Проте, за словами лікарки, нітрати винні у більшості отруєнь, не тільки після споживання кавунів і динь.
Азотні добрива широко та щедро застосовують для того, щоб городина швидше росла і дозрівала.
Наче й мета зрозуміла і похвальна, щоб скоріше порадувати нас улюбленими овочами, проте часто це відбувається якраз на шкоду споживачеві.
Добрива цього виду можуть накопичуватися в ґрунті, потрапляти в ґрунтові води та, як наслідок, концентруватися в продуктах (переважно в зелені, огірках і кавунах).
Нітрати можуть серйозно зашкодити здоров’ю і тоді, якщо ви придбали недостиглі фрукти, приміром, абрикоси.
Біль у животі та пронос – не все, чим може загрожувати така необачність.
Нітрати можуть викликати алергію, порушення в роботі щитоподібної залози та шлунково-кишкового тракту.
– Якщо після того, як ви, чи ваші діти, поласувавши ягодами чи фруктами, відчули слабкість, нудоту, різке підвищилася температури, – швидко до лікаря, – застерігає Єріна.
За її словами, найімовірніше, причина в токсикоінфекції.
Таке може статися й тоді, коли до рота потрапив фрукт чи овоч із пошкодженою шкіркою, бо під час транспортування і зберігання у м’якоті можуть розмножуватися хвороботворні мікроорганізми.
– Саме тому я категорично не рекомендую купувати половинки чи четвертинки кавунів і динь, навіть якщо вони дбайливо загорнуті у харчову плівку, – пояснює Єріна.
Черешня, яку так люблять дітлахи, та яка коштує цьогоріч великих грошей, теж часто обробляється пестицидами, і їхня концентрація може значно перевищувати норму.
Проте за вмістом пестицидів черешню перевершує полуниця.
Пестициди здатні спричинити не тільки алергічні реакції, а й різні аутоімунні захворювання.
На жаль, як по-іншому захистити кісточкові та ягоди від шкідників, ще не вигадали.
Так що ж, відмовляти собі в цих смачних сезонних дарах природи?
– Зазвичай, щоб убезпечити себе варто суворо дотримуватися кількох правил, особисто я сформулювала п’ять, – запевняє лікарка.
Перше. Ретельно мийте водою ягоди і фрукти перед вживанням.
Друге. Перед тим, як запропонувати їх дітям, потримайте фрукти і ягоди у холодній чистій воді 20-30 хв.
Третє. Не їжте і не куштуйте немиті ягоди чи кісточкові на ринку.
Четверте. Намагайтеся вибирати плоди середнього розміру.
П’яте. Дивіться на зовнішній вигляд фруктів та ягід, якщо з-під шкірки просвічуються коричневі або сіруваті плями – не купуйте. Це може свідчити про те, що плід чимось обприскували або він пошкоджений.
Ну, й насамкінець, універсальне, але неймовірно дієве правило – мийте руки з милом перед їжею.