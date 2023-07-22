Експертка пояснює, чому фрукти і ягоди, які у великій кількості зараз продаються у магазинах і на базарах, можуть становити небезпеку для здоров’я. І як цієї небезпеки уникнути.

Влітку ми, користуючись моментом, налягаємо на вітаміни. Найбільшу популярність, особливо серед дітей, мають фрукти і ягоди. Не заморські, що продаються в супермаркетах цілий рік, а свої, звичні для наших українських садів і баштанів.

Проте, постійний експерт Фактів ICTV лікарка Марина Єріна запевняє, що у неї додалося пацієнтів саме з отруєннями цими вітамінними смаколиками.

Отож, які фрукти та ягоди з базару чи й з магазину, становлять реальну небезпеку для здоров’я, особливо дитячого?

– Найбільше людей звертаються за допомогою до медиків з отруєннями кавунами, динями, огірками, капустою, – запевняє лікарка.

Із кавунами і динями зрозуміло – винні нітрати.

– Ви не помиляєтеся, підвищений вміст нітратів і розмноження бактерій в м’якоті плоду найчастіше призводять до отруєння баштанними, – говорить Єріна.

Проте, за словами лікарки, нітрати винні у більшості отруєнь, не тільки після споживання кавунів і динь.

Азотні добрива широко та щедро застосовують для того, щоб городина швидше росла і дозрівала.

Наче й мета зрозуміла і похвальна, щоб скоріше порадувати нас улюбленими овочами, проте часто це відбувається якраз на шкоду споживачеві.

Добрива цього виду можуть накопичуватися в ґрунті, потрапляти в ґрунтові води та, як наслідок, концентруватися в продуктах (переважно в зелені, огірках і кавунах).

Нітрати можуть серйозно зашкодити здоров’ю і тоді, якщо ви придбали недостиглі фрукти, приміром, абрикоси.

Біль у животі та пронос – не все, чим може загрожувати така необачність.

Нітрати можуть викликати алергію, порушення в роботі щитоподібної залози та шлунково-кишкового тракту.

– Якщо після того, як ви, чи ваші діти, поласувавши ягодами чи фруктами, відчули слабкість, нудоту, різке підвищилася температури, – швидко до лікаря, – застерігає Єріна.

За її словами, найімовірніше, причина в токсикоінфекції.

Таке може статися й тоді, коли до рота потрапив фрукт чи овоч із пошкодженою шкіркою, бо під час транспортування і зберігання у м’якоті можуть розмножуватися хвороботворні мікроорганізми.

– Саме тому я категорично не рекомендую купувати половинки чи четвертинки кавунів і динь, навіть якщо вони дбайливо загорнуті у харчову плівку, – пояснює Єріна.

Черешня, яку так люблять дітлахи, та яка коштує цьогоріч великих грошей, теж часто обробляється пестицидами, і їхня концентрація може значно перевищувати норму.

Проте за вмістом пестицидів черешню перевершує полуниця.

Пестициди здатні спричинити не тільки алергічні реакції, а й різні аутоімунні захворювання.

На жаль, як по-іншому захистити кісточкові та ягоди від шкідників, ще не вигадали.

Так що ж, відмовляти собі в цих смачних сезонних дарах природи?

– Зазвичай, щоб убезпечити себе варто суворо дотримуватися кількох правил, особисто я сформулювала п’ять, – запевняє лікарка.

Перше. Ретельно мийте водою ягоди і фрукти перед вживанням.

Друге. Перед тим, як запропонувати їх дітям, потримайте фрукти і ягоди у холодній чистій воді 20-30 хв.

Третє. Не їжте і не куштуйте немиті ягоди чи кісточкові на ринку.

Четверте. Намагайтеся вибирати плоди середнього розміру.

П’яте. Дивіться на зовнішній вигляд фруктів та ягід, якщо з-під шкірки просвічуються коричневі або сіруваті плями – не купуйте. Це може свідчити про те, що плід чимось обприскували або він пошкоджений.

Ну, й насамкінець, універсальне, але неймовірно дієве правило – мийте руки з милом перед їжею.