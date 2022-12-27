Ендокринолог Діана Крилова на майданчику популярного медичного онлайн-ресурсу Бережи себе розповіла про симптоми предіабету, про лікування і профілактику переддіабету.

– Переддіабет – це стан, коли людина має підвищений рівень цукру в крові, але нижче рекомендованого порогу для діагностики цукрового діабету (ЦД), – пояснює фахівець.

За її словами, переддіабет не є повноцінним діагнозом і використовується замість медичних термінів “порушення глікемії натще” і “порушення толерантності до вуглеводів”.

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Згідно з критеріями Міністерства охорони здоров’я України, норма цукру в крові з вени становить до 6,0 ммоль/л включно:

якщо цей показник коливається від 6,1 до 7 ммоль/л, лікар може діагностувати порушення глікемії натще;

якщо показник знаходиться в межах від 7,8 до 11,1 ммоль/л при вимірюванні цукру після їжі або проведенні глюкозотолерантного тесту, це свідчить про порушення толерантності до вуглеводів.

Чому виникає предіабет

На рівень цукру в крові впливають наступні фактори:

спосіб життя, в тому числі незбалансоване харчування, низька фізична активність, дефіцит сну;

спадковість (наявність діабету у близьких родичів);

супутні захворювання (ендокринні, серцево-судинні та інші);

прийом деяких медикаментів;

стрес.

Ознаки, на які слід звернути увагу:

відчуваєте голод і спрагу більше звичайного;

частіше ход ите до туалету ;

; маєте надлишкову вагу і ожиріння;

відчуваєте, що стали менш продуктивними;

рани заживають повільніше.

За словами ендокринолога, перший і найдієвіший крок до одужання, як і у випадку з діабетом, це зміна способу життя. Найчастіше цієї корекції вистачає, проте іноді лікар може призначити додаткові препарати, враховуючи аналізи.

Джерело: Бережи себе