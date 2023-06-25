Лікар-фармаколог Дебора Лі в ексклюзивному коментарі популярному британському онлайн-виданню назвала вісім ознак дефіциту клітковини в організмі.

За словами експерта, дефіцит клітковини може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

Вісім ознак дефіциту клітковини

1. Закреп. Клітковина збільшує об’єм випорожнень, чинячи тиск на стінки кишківника і стимулюючи м’язові скорочення (перистальтику), які просувають вміст кишківника. Для досягнення більш вираженого ефекту, за словами лікаря, разом із прийомом клітковини важливо пити багато води.

2. Геморой. Це опухлі вени навколо ануса або всередині ректального каналу. Вони можуть запалюватися, спричиняючи біль під час спроби дефекації, а іноді й кровоточити. Це може бути спричинено закрепами, оскільки зусилля під час проходження твердого стільця збільшує тиск у цих венах.

3. Немає відчуття ситості після їжі. Клітковина затримує швидкість спорожнення шлунка, тому їжа з високим вмістом клітковини залишається в шлунку довше, допомагаючи вам почуватися ситим довше і не вдаватися до частих перекусів.

4.Труднощі зі схудненням. Дослідження показали, що клітковина може зв’язуватися з деякими продуктами і навіть затримувати або запобігати їх засвоєнню, допомагаючи тим самим знизити щоденне споживання калорій.

5. Втома. Дієта з високим вмістом клітковини означає, що глюкоза засвоюється повільно, що допомагає підтримувати її стабільний рівень у крові та уникати стрибків і провалів, які можуть виникнути за занадто низького рівня клітковини.

6. Високий рівень холестерину. Клітковина допомагає зменшити всмоктування холестерину з кишківника в кровотік.

7. Спрага. Клітковина має тенденцію втягувати воду в кишківник, тому, якщо ви не п’єте достатню кількість води одночасно з прийомом клітковини, в кінцевому підсумку може настати зневоднення.

8. Болі в животі. Нестача клітковини впливає на перистальтику кишківника і пов’язана з такими захворюваннями, як синдром подразненого кишківника та гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Тому нестача клітковини може призвести до болю в животі, здуття живота, спазмів і кислотного рефлюксу.

Лікарка нагадала, що до продуктів із високим вмістом клітковини належать фрукти, овочі, хліб із непросіяного борошна, цільнозернові злаки, боби, бобові, горіхи та насіння.

Джерело: Express